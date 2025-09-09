South Park : le revirement de Satan pourrait sauver la saison en cours

La série animée South Park envisage une modification majeure du personnage de Satan, une initiative qui pourrait apporter un nouvel élan à la saison en cours et répondre aux critiques récentes sur le manque de renouveau dans les intrigues.

Tl;dr La vingt-septième saison de South Park a commencé difficilement, avec des épisodes déconnectés et un fil conducteur flou.

La révélation de la grossesse de Satan marque un tournant et pourrait offrir un fil rouge à la saison.

Les créateurs continuent leurs expérimentations, abandonnant certains running gags et préparant une intrigue plus ambitieuse pour la fin.

Un virage narratif inattendu

La vingt-septième saison de South Park a connu des débuts difficiles, plombée par une succession de petits dysfonctionnements. Pourtant, le dernier épisode vient bouleverser la donne. La révélation de la grossesse de Satan s’impose comme un véritable tournant, susceptible d’offrir enfin un fil rouge à une saison jusque-là morcelée. Un événement majeur, d’autant que le retour de ce personnage iconique – que l’on pensait disparu depuis la saison 22 – fait écho aux grandes heures du programme.

Des épisodes déconnectés, mais des fils conducteurs émergent

Jusqu’à présent, les trois premiers épisodes ont laissé les fans perplexes. Malgré quelques blagues récurrentes sur Donald Trump, l’impression d’un manque d’unité dominait. Les créateurs, Trey Parker et Matt Stone, avaient eux-mêmes reconnu naviguer à vue après le lancement pourtant triomphal de cette nouvelle salve – la plus suivie depuis des années. On retrouvait ce sentiment d’improvisation déjà présent lors des saisons précédentes, où chaque semaine apportait son lot de surprises et d’ajustements de dernière minute.

L’art du changement permanent chez South Park

Depuis plusieurs années, Trey Parker et Matt Stone s’amusent à bousculer le statu quo : départs de personnages secondaires, allusions méta sur la continuité ou encore expérimentations narratives atypiques rythment les saisons récentes. La saison actuelle n’échappe pas à cette tendance. On a ainsi assisté à l’abandon par Randy Marsh et sa famille de la désormais célèbre « Tegridy Farms », sept ans après son introduction dans l’univers de la série – un choix salué par ceux qui se lassaient du running gag.

Voici d’ailleurs ce qui marque cette saison :

Des développements inattendus redonnent souffle au récit.

L’absence prolongée du quatuor central laisse entrevoir un possible retour en force lors du final.

Vers une montée en puissance finale ?

Si tout restait encore flou quant au véritable enjeu collectif du récit, il semble que la grossesse de Satan serve désormais de point d’ancrage pour construire une intrigue plus ambitieuse – avec à la clé une confrontation mystérieuse maintes fois évoquée par Satan lui-même dans « Wok Is Dead ». Le public peut donc s’attendre à voir se dessiner une trame narrative plus solide pour conclure cette saison inégale mais pleine de promesses inattendues.