Disney reconnaît que la saga Star Wars doit mieux exploiter la révélation phare des suites

Disney a récemment reconnu l’importance d’approfondir l’une des révélations les plus marquantes liées à la Force dans la dernière trilogie Star Wars, soulignant ainsi le potentiel inexploité de cet élément scénaristique auprès des fans.

Tl;dr La Dyade de Force réapparaît dans LEGO Star Wars.

Un concept sous-exploité dans la trilogie des suites.

LEGO relance le débat sur son potentiel inexploité.

Un concept fascinant, trop vite écarté

Introduite dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker, la notion de Dyade de Force s’est rapidement imposée comme l’une des idées les plus originales et prometteuses du dernier arc cinématographique de la saga. Plus qu’un simple lien entre un maître et son apprenti ou une relation familiale à la manière des Skywalker, il s’agissait d’une connexion unique, presque mystique, unissant deux individus à travers le temps et l’espace. Cette dynamique inédite a transformé la relation entre Rey et Kylo Ren en un partenariat cosmique, expliquant leurs échanges instantanés et leur puissance commune.

Pourtant, malgré ce potentiel évident, la Dyade n’a servi, au final, que de prétexte scénaristique pour justifier le retour de Palpatine et offrir une ultime scène poignante à Rey et Ben Solo. À peine introduit, le concept a été mis de côté, frustrant une partie des fans qui y voyaient la promesse d’une exploration bien plus profonde du mythe.

Lego Star Wars ressuscite la Dyade

De façon inattendue, c’est aujourd’hui une série animée qui relance cet héritage laissé en jachère. Avec Lego Star Wars : Rebuild the Galaxy — Pieces of the Past, diffusée sur Disney+, les spectateurs découvrent que les frères Sig et Dev forment eux aussi une Dyade selon les règles posées dans l’épisode IX. Certes, le ton se veut léger et parodique — marque de fabrique de la franchise LEGO — mais cette reprise n’en est pas moins significative.

En utilisant explicitement cette facette du lore, Disney Lucasfilm reconnaît non seulement la valeur du concept mais laisse aussi entendre qu’il reste matière à creuser. La série invite ainsi à reconsidérer ce qui fut perçu comme une occasion manquée par nombre d’aficionados.

Un avenir ouvert pour le mythe Star Wars ?

Ce retour inattendu interroge : qu’implique réellement être une Dyade ? Est-ce inné ou peut-il s’agir d’un hasard total ? D’autres liens — amicaux ou même antagonistes — pourraient-ils engendrer un tel phénomène ? Autant d’interrogations qui démontrent que l’univers post-saga regorge encore de zones d’ombre prêtes à être explorées.

D’ailleurs, pour celles et ceux qui regrettent que certains thèmes des suites — citons par exemple

Les Chevaliers de Ren

L’organisation du Premier Ordre

Ou les paradoxes liés au pouvoir de la Force

– aient été laissés sans véritable développement, cette série animée prouve qu’il existe des moyens innovants pour revisiter ces fils narratifs négligés.

Quand l’humour ranime le débat

Si le débat reste vif autour de l’héritage laissé par la dernière trilogie cinéma, il serait dommage d’ignorer les pistes encore fécondes qu’elle a esquissées. Parfois, il suffit d’un détour ludique — ici avec LEGO — pour rappeler combien l’univers créé par George Lucas conserve sa capacité à surprendre… et à inspirer.