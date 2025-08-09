Une nouvelle rumeur sur Star Wars évoque le film que L’Ascension de Skywalker n’a pas réussi à incarner

De nouvelles rumeurs circulent autour d’un futur film Star Wars, laissant entendre que ce projet pourrait réussir là où L’Ascension de Skywalker avait déçu une partie du public et de la critique, en promettant une approche différente.

Tl;dr Disney relance Star Wars au cinéma dès 2026.

Nouvelle saga centrée sur Rey et le New Jedi Order.

Incertitudes et craintes sur la qualité des futurs films.

Relance cinématographique : Disney mise gros sur l’avenir de Star Wars

Après une décennie de turbulences, Disney se prépare à redonner un nouveau souffle à la saga Star Wars. Si certains fans ont encore en mémoire les débats enflammés suscités par les suites et les préquelles, il n’en demeure pas moins que la firme américaine s’obstine à faire vivre l’univers imaginé par George Lucas. D’ailleurs, cette volonté tenace de toujours « rimer » avec le passé – selon la célèbre formule du créateur, « It’s like poetry. It rhymes. » – semble plus présente que jamais.

Un calendrier chargé, mais des détails encore flous

L’horizon immédiat s’annonce riche : dès le 22 mai 2026, le public découvrira au cinéma The Mandalorian and Grogu, première incursion de la série phare sur grand écran. Puis viendra Star Wars: Starfighter, prévu pour mai 2027 et annoncé comme un film autonome se déroulant après les événements de The Rise of Skywalker. Ce dernier a d’ailleurs marqué la conclusion houleuse de la fameuse « Saga Skywalker », mêlant retour de figures emblématiques – citons notamment Lando Calrissian ou Luke Skywalker – et fan service parfois jugé excessif.

En parallèle, plusieurs projets avancent en coulisses chez Lucasfilm. Si l’on en croit les récentes fuites relayées par Daniel RPK, la prochaine grande étape devrait être portée par le film de Sharmeen Obaid-Chinoy, qui verra le retour de Daisy Ridley dans le rôle de Rey. Cette nouvelle aventure, annoncée lors de la dernière Star Wars Celebration, amorcerait un tout nouvel arc narratif : celui du New Jedi Order.

L’après-sequels : nouvelles perspectives ou redite ?

Le projet est ambitieux. Les rumeurs évoquent une série de films ancrés dans l’ère post-The Rise of Skywalker, avec plusieurs longs-métrages interconnectés aboutissant à un « grand événement ». Plusieurs anciens personnages pourraient réapparaître, reprenant ainsi une recette déjà testée – non sans controverses – lors du final précipité de la saga Skywalker.

Pourtant, nombreux sont ceux qui attendent des preuves concrètes du renouveau artistique promis. Car si l’idée d’un univers étendu séduit sur le papier, force est d’admettre que l’empressement passé à vouloir conclure et satisfaire tous les publics avait débouché sur un film jugé incohérent et trop chargé. Il ne faudrait pas que ces nouveaux projets retombent dans les mêmes travers.

S’adapter ou sombrer : l’impératif d’innover

On retiendra toutefois que s’ouvrir à une nouvelle génération de Jedi pourrait enfin permettre à la saga de sortir d’une nostalgie pesante. Les fans attendent désormais :

Des histoires inédites qui privilégient l’audace narrative à la répétition.

L’apparition de personnages véritablement nouveaux.

Un équilibre entre héritage et innovation.

Le défi pour Disney et Lucasfilm est clair : renouer avec la magie originelle sans céder au confort du déjà-vu. C’est là tout l’enjeu d’un univers qui n’a jamais cessé d’inspirer… mais qui doit apprendre à regarder vers demain.