Le retour manqué de Dark Revan dans la nouvelle série Star Wars relance l’appel à un vrai renouveau de KotOR

La dernière série télévisée de l’univers Star Wars marque le retour de Darth Revan, une figure culte, mais son traitement déçoit les fans. Ce constat relance l’appel à un véritable retour du jeu culte Knights of the Old Republic.

Tl;dr Revan fait son retour, mais reste sous-exploité.

KotOR influence toujours l’univers Star Wars.

Canonisation complète de Revan et KotOR attendue.

Un retour discret mais symbolique de Revan

L’univers Star Wars vient de connaître le retour tant attendu de Darth Revan, personnage emblématique adulé des fans. Pourtant, ce come-back s’avère plus anecdotique qu’espéré, mettant en lumière la frustration persistante autour de son traitement. Dans la série animée non-canonique LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past, disponible sur Disney+, Revan apparaît brièvement, loin du rôle majeur anticipé par le marketing massif orchestré autour de lui. Il partage une scène d’action avec un Obi-Wan Kenobi passé du côté obscur, mais la séquence demeure fugace. Ironiquement, d’autres figures, telles que des versions alternatives de personnages cultes ou un gigantesque Chewbacca, profitent d’un développement bien plus savoureux.

L’héritage de KotOR toujours vivace

Si l’on se penche sur l’influence durable de Knights of the Old Republic (KotOR), force est de constater que son univers foisonnant continue d’inspirer la franchise. Depuis que ces récits ont été relégués au statut de « Légendes » en 2014 après le rachat par Disney, ils n’ont cessé d’alimenter les débats. Les clins d’œil à Revan sont restés sporadiques : une mention discrète dans le guide visuel de The Rise of Skywalker, une référence dans le roman Shadow of the Sith. Mais rien qui ne permette réellement à ce personnage à l’arc aussi torturé que fascinant — entre guerres mandaloriennes, passage au côté obscur et rédemption — de retrouver toute sa place dans le canon officiel.

Une canonisation attendue… et complexe

Reste alors cette question lancinante : pourquoi ne pas intégrer pleinement KotOR et ses héros dans la chronologie officielle ? La tentation existe, d’autant que cette période située 4 000 ans avant les Skywalker laisse beaucoup d’espace créatif. Oui, des incohérences peuvent subsister — notamment autour du sort de Malachor — mais comme souvent dans l’univers étendu, il serait possible d’expliquer ces écarts par la nature même des légendes transmises au fil des siècles.

L’avenir incertain du mythe Revan

La perspective d’un remake du jeu vidéo culte pourrait offrir une porte d’entrée idéale vers cette canonisation tant espérée. Encore faudrait-il que ce projet aboutisse réellement… Pour l’heure, la saga semble hésiter entre nostalgie et audace, laissant les fans rêver à un véritable retour en force du mystérieux Darth Revan et des histoires qui ont contribué à forger la richesse narrative de Star Wars.

Voici ce que beaucoup espèrent pour la suite : Chercher une adaptation fidèle et ambitieuse.

Puiser davantage dans le matériau original.

Donner enfin à Revan un rôle central dans l’univers canonique.

Et si Lucasfilm osait franchir ce pas ?