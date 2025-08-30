Deux des plus grands méchants de Star Wars réunis dans une nouvelle série Disney+

Deux figures emblématiques de l’univers Star Wars s’apprêtent à faire leur grand retour ensemble sur le petit écran. Les célèbres antagonistes seront réunis dans une nouvelle série originale, prochainement disponible sur la plateforme Disney+.

Tl;dr Recasting de Baylan Skoll pour la saison 2 d’ Ahsoka .

. Son duo avec Shin Hati reste central à l’intrigue.

Aucune date de sortie annoncée pour la nouvelle saison.

Un passage de flambeau chez les antagonistes d’Ahsoka

Le décès de Ray Stevenson avant même la diffusion de la première saison d’Ahsoka avait laissé un vide autour du personnage complexe de Baylan Skoll. Alors que le final voyait Baylan s’isoler, happé par ses propres ambitions et des visions mystérieuses sur la planète Peridea, la question de son avenir restait en suspens. Pour ne pas sacrifier l’épaisseur scénaristique du personnage — ni rompre brutalement son arc —, Lucasfilm a choisi un nouveau visage : Rory McCann, bien connu des amateurs de séries, qui prend désormais la relève.

Nouveau visage, même intensité ?

Au micro du site The Direct, l’actrice Ivanna Sakhno, interprète de Shin Hati, ne tarit pas d’éloges sur son nouveau partenaire : « Je vois Rory presque tous les jours en ce moment, et il est formidable à côtoyer. Je laisserai son jeu parler de lui-même, mais c’est vraiment une chance pour nous. Personne n’aurait pu reprendre ce rôle aussi bien que lui. » La promesse d’une continuité forte autour du duo Baylan-Shin semble donc tenir malgré le changement d’acteur.

L’intrigue : deux trajectoires qui se croisent encore

Même si le destin avait séparé les deux personnages à la fin de la première saison, difficile d’imaginer que l’histoire puisse se poursuivre sans explorer leur dynamique si singulière. Tandis que Baylan suit sa propre quête pour transcender le traditionnel duel Jedi/Sith et sonder les mystères profonds de la Force, Shin pourrait être amenée à reconsidérer sa voie. Plusieurs pistes s’ouvrent : retour en arrière via des flashbacks sur sa formation, ou épiphanie qui la rapprocherait à nouveau de son ancien maître. Leurs retrouvailles constituent un enjeu majeur pour cette suite attendue.

Ahsoka Saison 2 : attentes et perspectives

La seconde saison d’Ahsoka, toujours en production, n’a pas encore révélé sa date de sortie. Difficile dès lors pour les fans de cacher leur impatience : chaque image ou extrait consacré au nouveau Baylan sera scruté dans les moindres détails. La série reste une vitrine exceptionnelle pour explorer en profondeur des concepts clés tels que le clivage Jedi/Sith ou l’essence même de la Force — offrant ainsi aux créateurs comme Dave Filoni une liberté narrative rare dans l’univers Star Wars. Quant à Rory McCann, il lui reviendra non seulement d’honorer l’héritage laissé par Ray Stevenson, mais aussi d’insuffler à Baylan une dimension inédite – pourquoi pas jusqu’au futur projet New Republic sur grand écran ?