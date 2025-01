Ahsoka saison 2 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la deuxième saison de la série télévisée Ahsoka.

Dave Filoni, le créateur de la série Ahsoka, est en train d’écrire les scripts de la prochaine saison. Le tournage est prévu pour débuter cette année. Bien que les informations sur la nouvelle saison soient encore rares, quelques indices intrigants et des prédictions de fans sont à souligner.

La dernière nouvelle en date indique qu’une star de Game of Thrones pourrait rejoindre le casting, succédant à l’acteur défunt Ray Stevenson dans le rôle de Baylan Skoll.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été confirmée pour la saison 2 d’Ahsoka. Cependant, la production est prévue pour 2025, laissant présager une sortie entre fin 2025 et début 2026. La production devrait débuter en avril 2025, passant de Los Angeles au Royaume-Uni.

Concernant l’intrigue de la saison 2, peu de choses sont connues. Néanmoins, à partir de la fin de la première saison et du premier concept art partagé par Dave Filoni, il semblerait que Baylan Skoll recherche un grand pouvoir. Ahsoka et Sabine seraient sur sa piste.

On en pense quoi ?

La série Ahsoka continue de captiver les fans de Star Wars avec son intrigue haletante et ses personnages complexes. L’arrivée potentielle d’un acteur de Game of Thrones suscite l’enthousiasme et la curiosité. Il est intéressant de voir comment la série se développe et évolue, tout en restant fidèle à l’univers Star Wars. Avec l’écriture en cours et le tournage prévu pour cette année, la saison 2 est très attendue.