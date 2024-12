Star Wars : Une apparition surprise d’une star de Spider-Man 2 dans Skeleton Crew

Un acteur de Spider-Man 2 a fait une apparition surprise dans l'équipe de tournage de Star Wars: Skeleton Crew, ajoutant une touche d'excitation inattendue pour les fans de ces deux univers cinématographiques populaires.

Tl;dr Star Wars: Skeleton Crew introduit de nouveaux personnages captivants.

La série met en avant la croissance personnelle plutôt que les politiques galactiques.

Elle parvient à recapter la magie de la trilogie originale.

Un renouveau pour Star Wars

La série Star Wars: Skeleton Crew a ravi les fans en se concentrant sur l’émerveillement de l’enfance, une composante que la franchise a perdu au fil des ans en se concentrant trop sur le canon et l’interconnectivité. En plus d’offrir aux spectateurs un sentiment d’émerveillement, la nouvelle série Disney+ introduit des personnages excentriques dans chaque nouvel épisode.

Une galerie de personnages attachants

Des personnages aussi variés que le robot pirate grognon SM-33 (doublé par Nick Frost) à une pléiade d’aliens créatifs font partie de l’aventure. Les voix talentueuses choisies par Disney pour leur donner vie contribuent grandement à leur mémorabilité. L’acteur d’Arrested Development, par exemple, prête sa voix à Kh’ymm, le nouvel favori des fans.

Une nouvelle direction narrative

Skeleton Crew marque une rupture significative avec les récits traditionnels de Star Wars, en mettant l’accent sur la découverte et la croissance personnelle plutôt que sur les politiques galactiques. L’histoire suit quatre jeunes aventuriers qui se trouvent perdus dans l’immensité de l’espace après avoir découvert un ancien vaisseau pirate sur leur planète d’origine, At Attin. Ce mélange nostalgique d’histoires sur le passage à l’âge adulte et d’aventures spatiales a fait des merveilles pour Skeleton Crew, en battant rapidement certains records de Rotten Tomatoes pour la franchise.

Une équipe créative de qualité

La série est née de la collaboration créative de Jon Watts et Christopher Ford, qui en sont les co-créateurs et co-showrunners. Leur collaboration a porté ses fruits à travers plusieurs projets réussis, y compris la trilogie Spider-Man de l’Univers cinématographique Marvel. L’équipe et le casting ont réussi à recapturer la magie de la trilogie originale en faisant leur propre chose plutôt qu’en suivant exactement les pas de George Lucas. Si le reste de la saison maintient le même rythme, Skeleton Crew deviendra probablement un nouveau chapitre préféré des fans dans la saga de l’opéra spatial.

Les nouveaux épisodes de Star Wars: Skeleton Crew sont diffusés les mardis sur Disney+ jusqu’au 14 janvier 2025.