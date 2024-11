Star Wars: Visions revient sur Disney+ en 2025

Le troisième volume de l'anthologie animée Star Wars est prévue pour l'année prochaine.

Tl;dr Disney annonce le retour de Star Wars: Visions.

Neuf studios d’animation différents travaillent sur le volume 3 de Star Wars: Visions.

Quatre studios reviennent et cinq nouveaux sont invités par Disney.

Le retour des visions de Star Wars

La nouvelle a été révélée hier lors du Disney APAC Content Showcase à Singapour : le volume 3 de Star Wars: Visions est en préparation. Ce recueil de neuf courts métrages d’animation, produits par autant de studios d’anime différents, est prévu pour l’année prochaine.

Une diversité artistique préservée

Comme pour les volumes précédents, chaque studio dispose d’une grande liberté créative, ce qui promet une variété de styles artistiques distinctifs que les fans reconnaîtront immédiatement. Quatre studios de renom, déjà présents dans les précédents volumes, font leur retour : Kamikaze Douga, Kinema citrus Co., Production I.G et TRIGGER. Ces studios ont notamment réalisé les adaptations en anime de JoJo’s Bizarre Adventure, Made in Abyss, Haikyu!! et Kill la Kill.

De nouveaux studios à l’honneur

Disney a invité cinq nouveaux studios pour enrichir la diversité des styles : ANIMA (en collaboration avec Kamikaze Douga), David Production, Polygon Pictures, Project Studio Q et WIT Studio.

ANIMA, spécialisé dans les films d’animation 3D CG, est notamment connu pour ses cinématiques sur Xenoblade 3, certains films de Fire Emblem Heroes et Pokemon Unite. David Production est reconnu pour avoir animé Fire Force et Undead Unluck. Quant à Polygon Pictures, il a travaillé sur certains épisodes de Star Wars: The Clone Wars et Tron: Uprising.

Project Studio Q, moins connu, a contribué à l’animation 3D de certains épisodes de DARLING in the FRANXX. Enfin, WIT Studio est célèbre pour Spy x Family et les trois premières saisons d’Attack on Titan.

Un investissement de taille pour Disney

Disney ne lésine pas sur les moyens pour cette anthologie. Malgré une sortie qui se fait attendre, les fans peuvent toujours se replonger dans les volumes 1 et 2, disponibles sur Disney+.