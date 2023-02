La saison 2 de Star Wars : Visions arrive le 4 mai prochain avec des épisodes réalisés par des studios du monde entier.

Star Wars : Visions revient pour une deuxième saison, cette fois avec une aura bien plus internationale. Y compris un studio que vous n’auriez probablement pas imaginé à cette place. Disney a en effet annoncé que Star Wars : Visions Volume 2 arrive le 4 mai prochain (pour la Journée Star Wars) avec des courts-métrages animés provenant de neuf pays, dont un de la légende britannique du stop-motion, Aardman. Les détails du projet (“I Am Your Mother”) ne sont pas connus, mais il est réalisé par nul autre que Magdalena Osinska, à qui l’on doit notamment le cultissime Wallace & Gromit.

Les autres projets proviennent de 88 Pictures (Inde), Cartoon Saloon (Irlande), D’art Shtajio (Japon), El Guiri (Espagne), Punkrobot (Chili), Studio La Cachette (France), Studio Mir (Corée du Sud) et Triggerfish (Afrique du Sud). Certains des créateurs ont déjà de très beaux CV. Rodrio Blaas de El Guiri est, par exemple, un ancien étudiant de Pixar, tandis que Triggerfish a travaillé sur des titres pour la BBC comme The Highway Rat et Stick Man.

Les premiers Visions se concentraient sur l’approche des studios d’animation japonais de l’univers Star Wars, avec certains noms très connus comme Production I.G (Ghost in the Shell : Stand Alone Complex) ou encore Trigger (Kill la Kill). Les créateurs avaient davantage de libertés que lorsqu’il faut produire des films ou séries TV plus importants. Non seulement ils ont pu proposer des styles artistiques différents, mais aussi rompre la continuité avec l’histoire officielle.

Cela devrait se poursuivre avec Volume 2, le producteur exécutif de la série, James Waugh, expliquait que cette anthologie doit “célébrer” Star Wars, en ouvrant “de nouvelles manières audacieuses” de raconter des histoires dans cet univers de space-fantasy.

La disponibilité de Visions Volume 2 s’inscrit dans un planning déjà très serré pour Star Wars chez Disney+. Les festivités démarreront le 1er mars, avec la saison 3 de The Mandalorian, mais il y aura aussi Young Jedi Adventures ce printemps, Ahsoka et Skeleton Crew à venir. Vous aurez donc de quoi vous faire plaisir si vous êtes fan de l’univers Star Wars et que l’animation est moins votre tasse de thé.