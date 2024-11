Star Wars: Skeleton Crew débarque sur Disney+ le 2 décembre

La toute nouvelle aventure de l'univers Star Wars, intitulée Skeleton Crew, fera son apparition en grande première le 2 décembre prochain sur la plateforme de streaming Disney+.

Tl;dr La nouvelle série Star Wars: Skeleton Crew arrive plus tôt que prévu.

L’intrigue se déroule dix ans après Return of the Jedi.

La série semble être un hommage au cinéma d’aventure des années 80.

Une arrivée anticipée pour Star Wars: Skeleton Crew

L’univers de Star Wars s’apprête à s’agrandir avec l’arrivée d’une nouvelle série, Star Wars: Skeleton Crew. Initialement prévue pour le 3 décembre, cette dernière débarquera finalement le 2 décembre sur Disney+, avec non pas un, mais deux épisodes. Les semaines suivantes, les nouveaux épisodes seront diffusés tous les mardis à 21h (heure de l’Est).

Un hommage aux classiques du cinéma d’aventure

Si vous êtes un novice de l’univers Star Wars, sachez que Star Wars: Skeleton Crew est une série en prise de vue réelle qui se situe à la même époque que The Mandalorian et Ahsoka, soit une dizaine d’années après les événements de Return of the Jedi. L’histoire reste encore assez mystérieuse, mais elle tournera autour d’un groupe de jeunes de la banlieue qui découvrent un vaisseau spatial et se lancent dans une aventure.

Cette trame vous rappelle sans doute certains films cultes des années 1980. Et pour cause, Star Wars: Skeleton Crew semble être un hommage à Steven Spielberg, Amblin et aux nombreuses aventures destinées aux enfants de cette décennie. Certains l’ont d’ailleurs déjà surnommée « Goonies dans l’espace » ou encore « Stranger Things dans l’espace ».

L’univers Star Wars sous un nouvel angle

La série promet également de nous faire découvrir un aspect méconnu de l’univers Star Wars : la vie quotidienne sur les planètes habitées, comme Coruscant. Au programme : des quartiers résidentiels, des écoles, des citoyens qui se rendent au travail… Un aspect de la galaxie loin, très loin, qui n’a que rarement été exploré jusqu’à présent.

Un casting prometteur et des réalisateurs chevronnés

Côté production, on retrouve Jon Watts et Christopher Ford, connus pour leur travail sur les derniers films Spider-Man du MCU. Le casting est principalement constitué d’acteurs peu connus, avec toutefois la présence de Jude Law, qui pourrait incarner un Jedi. Mais avec Star Wars, attendez-vous à des surprises !