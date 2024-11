Star Wars: Skeleton Crew se démarque des autres séries de la franchise

Avec son ton novateur et son approche originale, la nouvelle série dans l'univers de Star Wars promet de surprendre et d’intriguer les fans.

Tl;dr Star Wars: Skeleton Crew vise un public intergénérationnel.

La série est comparée aux productions classiques d’Amblin Entertainment.

La série ajoute une nouvelle dimension à l’univers Star Wars.

Un nouvel horizon pour Star Wars

Le réalisateur David Lowery, à la tête de deux épisodes de la série Star Wars: Skeleton Crew, a partagé sa vision de cette nouvelle entrée dans la célèbre franchise. En parallèle de la promotion de son court-métrage animé An Almost Christmas Story, Lowery a discuté de son travail sur cette série et de l’impact qu’il pense qu’elle aura sur les fans.

Une série pour tous les âges

D’après Lowery, Skeleton Crew est une série qui implique des enfants, mais qui ne se limite pas à un public jeune. « C’est une série qui va rappeler aux adultes ce que c’était que d’être un enfant et de regarder Star Wars pour la première fois », a-t-il confié à ComicBook.

Un parfum de nostalgie

Depuis ses débuts, Skeleton Crew est comparée à des productions classiques d’Amblin Entertainment telles que E.T. l’Extraterrestre et The Goonies. Le choix de la bande-son rétro « Major Tom (Coming Home) » pour la bande-annonce révèle un désir de Lucasfilm de toucher à la fois les enfants d’aujourd’hui et les adultes nostalgiques des années 80.

Malgré le fait que les enfants soient les protagonistes principaux de la série, l’équipe créative de Skeleton Crew insiste sur le fait que le ton de la série ne sera pas infantile. Les enjeux sont élevés et les situations périlleuses sont nombreuses.

Un retour aux sources pour Star Wars ?

Après une année mouvementée pour Star Wars, marquée par des réactions mitigées face à The Acolyte et des difficultés de production, Skeleton Crew pourrait être le renouveau dont la franchise a besoin. En se reconnectant à l’époque qui a vu naître la saga, elle pourrait raviver la joie que Star Wars a apportée à tant de personnes au fil des ans.

La série Star Wars: Skeleton Crew sera disponible à partir du 3 décembre sur Disney+.