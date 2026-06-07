Netflix stoppe le jeu de Neil Patrick Harris après une seule saison

Le jeu de culture générale animé par Neil Patrick Harris n’ira pas plus loin sur Netflix. Une annulation discrète qui dit beaucoup de la logique du streaming.

En bref Netflix annule le jeu après une saison

Le programme n’a jamais atteint le Top 10

Des soupçons de trucage ont vite circulé

Le sort de What’s In the Box dit quelque chose de très simple sur Netflix, un programme peut être lancé avec une star connue, une mécanique tape-à-l’œil et de gros gains à la clé, s’il ne perce pas vite, il disparaît. C’est ce qui arrive à l’émission animée par Neil Patrick Harris, stoppée après une seule saison.

Le vrai juge de paix, c’est la visibilité

La série de télé-réalité avait été mise en ligne en décembre 2025. Mais elle n’a jamais réussi à entrer dans le classement des programmes les plus vus de la plateforme, ce qui ressemble clairement à la raison la plus probable de son annulation.

Et ce n’est pas un détail. Sur Netflix, surtout pour le non-scénarisé, la fenêtre de tir est courte. Si le public ne suit pas tout de suite, la plateforme coupe vite. La source rappelle d’ailleurs que ce n’est pas la première émission de ce type portée par Neil Patrick Harris à être annulée par Netflix, deux autres ont déjà connu le même sort ces dernières années.

Un format pensé pour aller vite et frapper fort

Sur le papier, What’s In the Box cochait les cases du divertissement calibré streaming. Huit binômes s’affrontaient dans des manches de culture générale rapides pour gagner le droit d’ouvrir 13 grandes boîtes dorées, censées contenir des prix capables de changer une vie.

Le dernier duo encore en course jouait ensuite pour un lot dépassant environ 231000 euros (250000$). L’idée est limpide, du rythme, des rebondissements, une promesse de jackpot. Bon, ce genre de concept peut fonctionner, mais il faut que la tension paraisse crédible.

Chez Netflix, la télé-réalité n’a pas droit au rodage

La logique de Netflix est assez rude sur ce terrain. Concours, émission de rénovation ou pure télé-réalité, tout le monde se bat pour survivre, et seuls les formats qui créent immédiatement du bruit semblent vraiment à l’abri.

La source cite même Squid Game: The Challenge comme l’étalon du carton instantané. C’est là que l’écart entre l’attente et la réalité devient intéressant, on pouvait imaginer qu’un animateur aussi identifié que Neil Patrick Harris, vu notamment dans How I Met Your Mother, suffirait à donner de l’élan. Apparemment non.

Des soupçons de trucage ont plombé l’ambiance

Très vite après le lancement, des spectateurs ont mis en cause l’équité du jeu. Certains ont estimé que les cartes négatives apparaissaient dans un ordre trop commode, notamment pendant l’épreuve dite du prize fight, et qu’une équipe particulièrement performante avait été sortie de façon frustrante.

D’autres ont aussi pointé du doigt le plateau graphique, jugé assez opaque pour laisser aux producteurs une marge de manipulation. Résultat, l’audience n’a pas décollé et la confiance non plus. Pour Netflix, c’est souvent le pire mélange, pas mal de promesse au départ, puis plus assez de traction pour justifier la suite. Et ça, pour le streaming, dépasse largement le cas de What’s In the Box.