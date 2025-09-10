Pourquoi Netflix a annulé Space Force ?

Audience décevante et critiques tièdes ont conduit Netflix à mettre fin à la série Space Force.

Tl;dr Space Force, imaginée par Steve Carell et Greg Daniels, visait à combiner satire politique et comédie de bureau autour de la création de la Space Force américaine.

La série suit le général Mark Laird, jonglant entre une mission lunaire ambitieuse, une organisation militaire désorganisée et une vie familiale perturbée par déménagement et tensions personnelles.

Malgré une saison 2 tentant de corriger les faiblesses, l’audience insuffisante, les critiques mitigées et les coûts de production élevés ont entraîné l’annulation de la série.

Un projet attendu, mais un envol contrarié

Lorsque Netflix a dévoilé la série Space Force, portée par le duo Greg Daniels et Steve Carell – déjà à l’origine du phénomène The Office –, les attentes étaient naturellement élevées. L’annonce d’une nouvelle comédie de bureau avec ces figures emblématiques avait tout pour séduire, surtout au moment où la véritable Space Force, initiative militaire américaine, venait d’être créée. Mais malgré ce contexte favorable, la fiction n’a jamais rencontré le succès escompté.

Satire et enjeux personnels

Dans Space Force, on suit le général Mark Laird, incarné par Steve Carell, qui doit diriger une mission lunaire ambitieuse à l’horizon 2024. Entre une famille perturbée par un déménagement forcé au Colorado et des difficultés domestiques – sa fille adolescente Erin vit mal ce bouleversement tandis que sa mère est en prison –, la vie privée du héros est aussi chaotique que son nouvel environnement professionnel. Car la section spatiale militaire s’avère sous-financée et désorganisée, posant les bases d’une satire prometteuse.

L’échec côté public et critique

À peine lancée, la série s’est retrouvée confrontée à une réalité décevante. Les premiers épisodes ont reçu des retours mitigés, beaucoup pointant un ton hésitant et une satire mal exploitée. Même si la saison deux a su corriger certaines faiblesses – soulignant que des séries comme Parks and Recreation ont elles aussi mis du temps à s’installer –, cela n’a pas suffi à convaincre les décideurs de Netflix. Les chiffres d’audience sont restés en retrait : alors que la première saison avait occupé les sommets du classement Netflix durant plusieurs semaines malgré ses défauts, la seconde n’a même pas percé le top 10 Nielsen des séries en streaming.

L’addition salée qui scelle le sort de Space Force

Il faut dire que produire une telle série, en pleine pandémie qui plus est, représentait un investissement conséquent pour Netflix. Or, sans retour suffisant en termes de popularité ni reconnaissance critique, difficile de justifier ces dépenses. Voici les raisons principales évoquées autour de l’annulation :

Côte d’écoute insuffisante dès la deuxième saison.

Dépenses élevées face à une audience stagnante.

Critiques tièdes lors du lancement.

En définitive, Space Force rejoint ainsi les nombreux projets originaux de la plateforme de streaming qui n’auront pas réussi à durer, même avec une équipe créative prestigieuse aux commandes.