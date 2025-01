Trois séries incontournables dans le top 10 de Netflix à voir absolument

Parmi les meilleures séries télévisées de la plateforme de streaming Netflix, seulement trois se démarquent particulièrement et méritent d’être visionnées.

Tl;dr American Primeval est la nouvelle série phare de Netflix.

Missing You, la dernière adaptation de Harlan Coben, est très populaire.

La saison 2 de Squid Game reste dans le top des charts de Netflix.

Le top 10 de Netflix : une aide précieuse ?

L’idée de se tourner vers le top 10 de Netflix pour choisir quoi regarder peut sembler séduisante, mais les tendances de la plateforme de streaming ne garantissent pas toujours une qualité irréprochable. Actuellement, trois séries se démarquent : le tout dernier thriller captivant signé Harlan Coben, le grand retour d’une des séries phares de Netflix, et un nouveau drame western intense et implacable.

American Primeval

La nouvelle série numéro 1 de Netflix est American Primeval, une série de survie western intense écrite par Mark L. Smith, scénariste de The Revenant. Cette série nous transporte en 1857 et suit une mère et son fils désespérés de repartir à zéro. C’est un voyage brutal à travers l’Ouest qui examine des groupes d’Américains tous en lutte pour survivre dans cet environnement impitoyable.

Missing You

La dernière adaptation de Harlan Coben, Missing You, s’est avérée être un thriller criminel à suspense extrêmement addictif, qui est resté une montre populaire Netflix depuis son arrivée le 1er janvier.

Squid Game

Bien qu’il ait glissé du sommet de la liste, il n’est pas surprenant de voir que la saison 2 de Squid Game reste dans les charts de Netflix. Après tout, ce populaire drama coréen de Netflix a propulsé directement à la première place dès sa sortie le mois dernier.