Squid Game saison 2 : deux nouveaux joueurs font écho au spin-off The Challenge

La saison 2 de Squid Game sur Netflix introduit deux nouveaux joueurs qui rappellent les participants de la réalité de la série phénomène.

La nouvelle saison de Squid Game dévoile de nouvelles têtes

Le phénomène sud-coréen de Netflix, « Squid Game », revient pour une deuxième saison avec de nombreux nouveaux personnages à découvrir. Seuls quatre personnages de la première saison reviennent, laissant place à une multitude de nouveaux visages à connaître, à aimer et à pleurer tout au long des jeux de cette saison.

Parmi eux, on trouve une mère et son fils, Yong-sik (interprété par Yang Dong-geun) et Geum-ja (jouée par Kang Ae-sim). Les deux personnages s’inscrivent indépendamment pour payer les dettes de jeu de Yong-sik.

L’écho troublant avec le spin-off « Squid Game: The Challenge »

En intégrant un duo mère-fils dans « Squid Game », la série reflète, peut-être par hasard, son émission dérivée, « Squid Game: The Challenge ». Dans cette dernière, les joueurs éliminés sont simplement renvoyés chez eux, rendant la compétition moins risquée mais aussi beaucoup moins immorale.

Le duo mère-fils formé par Leann Wilcox Plutnicki et Trey Plutnicki a bien réussi dans ce spin-off, allant tous les deux au-delà de la mi-parcours. Malheureusement, Leann a été éliminée lors de l’épisode six pendant le jeu des « Marbles », tandis que Trey a été éliminé pendant l’épisode sept du « Glass Bridge ».

Le destin tragique de Yong-sik et Geum-ja dans « Squid Game »

Dans une vidéo promotionnelle de Netflix présentant certains des nouveaux joueurs de la saison 2 de « Squid Game », Yang Dong-geun et Kang Ae-sim, qui jouent le duo mère-fils Yong-sik et Geum-ja, ont expliqué un peu leurs personnages. Yang a partagé que le fils, Yong-sik, est un joueur immature et sans vergogne, endetté, qui n’avait jamais prévu de voir sa mère dans les jeux.

Geum-ja, décrite comme une mère résiliente avec un fort engagement envers sa famille, s’inscrit au jeu dans l’espoir de payer les dettes de son fils. Face à la vie et à la mort, elle continue le jeu, mettant toujours son fils avant elle.

La saison 2 de « Squid Game » sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 26 décembre 2024, tandis que la saison 2 de « Squid Game: The Challenge » est également en préparation.