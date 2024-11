La saison 2 de Squid Game sera plus « effrayante et sanglante » que la première saison

La série phénomène de Netflix s’apprête à revenir avec une saison 2 encore plus sombre, selon son créateur Hwang Dong-hyuk.

Tl;dr La saison 2 de Squid Game sera plus sombre et violente, avec une histoire plus profonde.

Inspirée par un monde en crise, elle explore des thèmes encore plus cruels et effrayants.

Prévue le 26 décembre 2024, elle prépare la conclusion dans une troisième saison.

Un succès qui met la barre haute

Depuis sa sortie en 2021 sur la plateforme de streaming Netflix, Squid Game a marqué les esprits avec son mélange unique de jeux d’enfants et de critique sociale sur les inégalités de classe. Le personnage de Prisonnier 456, incarné par Lee Jung-Jae, a apporté l’émotion nécessaire à cette série brutale qui reflétait un monde post-pandémique en crise. Le succès massif de la première saison a créé des attentes immenses pour la suite. Pourtant, Hwang Dong-hyuk, le créateur, ne veut pas s’attarder sur la pression de reproduire ce triomphe. « Je crois que ce que nous avons créé pour la saison 2 est une histoire plus profonde et plus avancée« , a-t-il confié, tout en évoquant les défis physiques et mentaux de la production.

Une vision encore plus sombre du monde

Hwang Dong-hyuk a expliqué que la saison 2 de Squid Game reflétera un monde qui se détériore encore plus depuis la première saison. « Les choses ne s’améliorent pas – elles empirent« , a-t-il déclaré, faisant référence au changement climatique, aux conflits mondiaux et aux pertes humaines croissantes. Cette réalité plus sombre a influencé l’écriture, rendant l’histoire encore plus cruelle et effrayante que celle de la première saison. « Honnêtement, je me suis demandé… Est-ce trop pour le public ? » a-t-il confié. Ces propos soulignent l’ambition de Hwang d’aller au-delà de la violence initiale pour explorer de nouveaux niveaux d’intensité et de réflexion.

Des séquences éprouvantes pour le créateur

Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a également décrit les défis personnels qu’il a rencontrés pendant le tournage. Certaines scènes de la saison 2 ont été parmi les plus difficiles de toute sa carrière. « C’était… l’enfer« , a-t-il admis, témoignant des efforts monumentaux déployés pour surpasser la saison 1. Avec des séquences plus complexes et des enjeux dramatiques accrus, la saison 2 promet de repousser les limites de ce que les spectateurs attendent d’une série télévisée. Ces défis reflètent l’engagement du créateur à livrer une histoire qui reste viscérale et captivante.

La fin se profile déjà

Avec une troisième et dernière saison déjà annoncée, la saison 2 de la série télévisée Squid Game jouera un rôle crucial en tant que chapitre central. Le trailer récemment dévoilé a donné un aperçu des jeux encore plus meurtriers qui attendent les participants. La série ne reculant jamais devant la violence, les fans peuvent s’attendre à des scènes qui mettront leurs nerfs à rude épreuve. Le 26 décembre 2024, la saison 2 sera enfin disponible sur Netflix, et les attentes n’ont jamais été aussi élevées. Pour Hwang Dong-hyuk, l’objectif est clair : prouver une fois de plus que Squid Game est bien plus qu’une simple série, mais une réflexion brutale sur notre monde actuel.