Tout ce qu’on sait sur la saison 2 de Squid Game : casting et intrigue

Le phénomène coréen de Netflix, Squid Game, qui a conquis le monde en 2021, s'apprête à revenir pour une deuxième saison.

Tl;dr La saison 2 de Squid Game est confirmée.

Le casting de la saison 2 comprend de nouveaux acteurs.

La production de la saison 2 a débuté en juillet dernier.

Le survivant de la saison 1 pourrait être forcé à participer à nouveau.

Squid Game : le phénomène coréen revient pour une saison 2

Après avoir été la série originale la plus regardée sur Netflix, la deuxième saison de Squid Game promet des compétitions encore plus tordues et des jeux mortels. Cette série, qui a captivé le monde en 2021, revient avec une nouvelle saison et voici ce que nous savons.

La saison 2 de Squid Game est confirmée

Oui, c’est officiel, la saison 2 de Squid Game est confirmée. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a révélé que la production de la saison 2 a débuté en juillet dernier et durera dix mois. On peut donc s’attendre à ce que la diffusion de la nouvelle saison sur la plateforme de streaming Netflix n’aura pas lieu avant la mi-2024.

Un casting partiellement révélé

La nouvelle saison de la série télévisée Squid Game accueillera de nouveaux visages. Huit nouveaux compétiteurs ont été annoncés pour cette deuxième saison, avec des acteurs tels que Park Gyu-Young, Jo Yu-Ri, Kang Ae-Sim, Lee David, Lee Jin-Uk, Choi Seung-Hyun, Roh Jae-Won et Won Ji-An. Les personnages qu’ils joueront restent pour l’instant un mystère.

Un aperçu de l’intrigue de la saison 2

La fin de la première saison de Squid Game a laissé la porte ouverte à une suite. Le seul survivant, Gi-hun, semble vouloir démanteler l’organisation derrière Squid Game. Cependant, il est peu probable qu’il participe volontairement au jeu une fois de plus. Pourtant, les organisations dystopiques ont toujours des moyens de forcer la participation. Le retour de Jun-Ho au casting pourrait indiquer qu’il a survécu à la balle de son frère et que l’intention de l’Homme de Front n’était pas de le tuer, mais de le sauver.