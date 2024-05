Une série Tomb Raider signée Phoebe Waller-Bridge arrive sur Prime Video

Un documentaire se prépare sur les jeux Madden NFL d'EA Sports. Sera-t-il à la hauteur des attentes des fans ?

Tl;dr Amazon Prime Video commande une série Tomb Raider avec Phoebe Waller-Bridge comme scénariste et productrice exécutive.

Le personnage de Lara Croft et l’aspect mondial du projet sont mis en avant.

Amazon collabore avec MGM Studios et Crystal Dynamics pour développer des séries et des films basés sur Tomb Raider.

Prime Video organise également un docusérie sur les jeux Madden NFL d’EA et une série préquelle de Legally Blonde.

Il semble qu’Amazon Prime Video ait attrapé la fièvre des jeux vidéo. Ayant récemment savouré le succès de son adaptation de Fallout, le géant du streaming monte d’un cran avec une série basée sur le jeu iconique Tomb Raider.

Une nouvelle ère

Phoebe Waller-Bridge, connue pour son rôle dans la série à succès Fleabag, a été confirmée à la fois en tant que scénariste et productrice exécutive de cette ambitieuse production. « Tomb Raider a été une énorme partie de ma vie et je me sens incroyablement privilégiée de l’amener à la télévision avec des collaborateurs aussi passionnés », a déclaré Waller-Bridge.

Les détails sur ce projet qualifié d'”épique et globe-trotter” restent limités, bien que nous sachions qu’il découle d’un accord entre Amazon MGM Studios et Crystal Dynamics pour développer des émissions et des films basés sur Tomb Raider. De plus, il n’y a pas encore de date de sortie formelle, mais Prime promet une première dans plus de 240 pays et régions.

D’autres projets adaptés des jeux vidéo

En parallèle à sa production de la prochaine aventure de Lara Croft, la branche jeux d’Amazon travaille aussi sur un dessin animé Tomb Raider très attendu, qui devrait être diffusé sur Netflix dans le courant de cette année.

De plus, une série documentaire sur les jeux Madden NFL d’EA Sports est également en cours de réalisation. Pour ce projet, EA Sports partagera des images rares et inédites stockées dans ses archives.

Vers une domination culturelle pop ?

En sus de ces projets basés sur les jeux vidéo, Prime Video prévoit plusieurs surprises, dont une version populaire de Jeopardy! et une série préquelle de Legally Blonde.

De plus, il a été annoncé le renouvellement pour une cinquième saison de la série populaire The Boys, ainsi que la création d’une série Spider-Man Noir en prise de vue réelle avec Nicolas Cage. Un documentaire sur les 12 derniers jours de la carrière professionnelle du tennisman Roger Federer sera également diffusé sur Prime le 20 juin.