Tomb Raider : The Legend of Lara Croft, une série animée sur l’ascension de Lara Croft

Crystal Dynamics et Netflix dévoilent la série animée Tomb Raider : The Legend of Lara Croft.

Produite par Legendary et réalisée par Powerhouse Animation Studios, la série animée Tomb Raider : The Legend of Lara Croft pour Netflix fera suite aux événements de la nouvelle trilogie (Tomb Raider en 2013, Rise of the Tomb Raider en 2015 et Shadow of the Tomb Raider en 2018) et mettra en lumière le prochain chapitre de l’emblématique aventurière.

Un teaser pour Tomb Raider : The Legend of Lara Croft

Tomb Raider : The Legend of Lara Croft sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix à une date inconnue. Tasha Huo est la showrunneuse de la série animée et en assure la production exécutive aux côtés du fondateur de dj2 Entertainment, Dmitri M. Johnson, de Howard Bliss, de Stephan Bugaj et de Jacob Robinson de Tractor Pants.

La comédienne britannico-américaine Hayley Atwell (Captain America : The First Avenger, Agent Carter, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Testament of Youth, Cinderella, Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One) sera la voix de Lara Croft dans Tomb Raider : The Legend of Lara Croft. La série animée a été initialement annoncée en janvier 2021, en même temps que Skull Island, une autre adaptation animée de Legendary dont la première saison a été lancée en juin dernier sur Netflix.