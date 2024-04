“Des bals somptueux et riches” promis par la directrice artistique et le fleuriste de Bridgerton pour la saison 3

Alison Gartshoe, directrice artistique pour Bridgerton, et le fleuriste Phillip Corps partagent leurs réflexions sur les somptueux bals de la saison 3 et leur apport à l'histoire de Penelope. Curieux de savoir comment ils ont réalisé ces scènes grandioses ?

La troisième saison de Bridgerton, la série sensationnelle de Shondaland, est impatiemment attendue par les fans. Prévue pour le 16 mai sur Netflix, cette saison se concentre sur l’évolution de l’amitié en amour entre Colin (interprété par Luke Newton) et Penelope Featherington (jouée par Nicola Coughlan). Penelope, toujours affectée par la découverte de son identité secrète de Lady Whistledown par sa meilleure amie, décide de changer de vie pour échapper à sa mère et à son destin de vieille fille célibataire.

Cette saison marque un tournant avec l’arrivée de Jess Brownell comme showrunner, succédant à Chris Van Dusen. Bridgerton s’éloigne ainsi de ses deux premières saisons en se divisant en deux parties. Alison Gartshoe, auparavant directrice artistique, a été promue designer de production, apportant une nouvelle vision visuelle à l’histoire de Penelope.

Screen Rant a interrogé Gartshoe et le fleuriste Phillip Corps sur leur approche des bals somptueux de la saison 3 de Bridgerton. Les décors floraux jouent un rôle crucial dans la série, Corps travaillant en étroite collaboration avec Gartshoe et la décoratrice de plateau, Natalie Papageorgiadis.

Penelope Featherington, souvent décrite comme une “fleur de mur”, est représentée par une fleur particulière, selon Phillip Corps : le glaïeul. “Ils sont grands, savent ce qu’ils veulent. Ils sont flamboyants, mais aussi vraiment beaux. C’est une fleur fière.” Cette saison promet de grands changements pour le personnage de Penelope.

On en pense quoi ?

Avec son mélange unique de romance, de drame et de design de production spectaculaire, Bridgerton continue de captiver son public saison après saison. La promotion d’Alison Gartshoe et l’arrivée de Jess Brownell en tant que showrunner apportent une nouvelle dynamique à l’histoire. Les amateurs de la série peuvent s’attendre à une saison 3 riche en rebondissements, en émotions et en décors somptueux. Le compte à rebours est lancé jusqu’au 16 mai !