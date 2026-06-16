Pourquoi Lois & Clark reste la parenthèse la plus à part de Superman

Vingt-neuf ans après sa fin, Lois & Clark garde une place étrange dans l’histoire de Superman. La série a mis le couple au centre, pas seulement le costume.

En bref Lois et Clark s’est arrêtée en 1997

La romance y comptait autant que l’action

Son approche reste encore rare aujourd’hui

Presque trente ans après, Lois et Clark: The New Adventures of Superman reste un drôle d’objet dans la galaxie Superman. Pas parce qu’elle montrait moins le héros. Parce qu’elle regardait ailleurs, vers Clark Kent, vers Lois Lane, et surtout vers ce que leur relation raconte du personnage.

À l’écran, Superman est partout en ce moment. Il revient au cinéma avec le film de James Gunn, doit apparaître dans le long-métrage Supergirl cet été, et une suite, Man of Tomorrow, est déjà en préparation. Côté télé, on sort tout juste de Superman et Lois, après le long passage de Smallville. Le contraste est intéressant, quand même. Plus le personnage se multiplie, plus cette vieille série d’ABC paraît singulière.

Une série qui déplaçait le centre de gravité

L’idée de départ était simple, mais pas si fréquente dans les adaptations live de DC. Oui, la série suivait les exploits de Superman. Mais son vrai moteur, c’était la mécanique sentimentale entre Dean Cain, dans le rôle de Clark, et Teri Hatcher, en Lois.

Au Daily Planet, on les voit se rencontrer, travailler ensemble, se tourner autour. Clark craque pour Lois. Lois, elle, regarde surtout Superman. Et au milieu, Lex s’intéresse aussi à elle. Résultat ? Une première saison assez fine dans sa manière de rendre ce triangle bancal, parfois un peu brouillon, mais très humain. C’est précisément ce que la série apportait à Superman, une place bien plus grande à sa part terrestre.

Quatre saisons, puis la fin d’un cycle

La suite a poussé cette logique jusqu’au bout. Lois finit par découvrir l’identité secrète de Clark, les deux se fiancent, puis se marient. Le mariage tombait d’ailleurs au même moment que celui du couple dans les comics, signe que la série était alors très connectée à l’image officielle du héros.

Elle s’est arrêtée après quatre saisons, en 1997. Et cette fin compte. Elle boucle une période où Superman à la télévision n’était pas seulement un sauveur en cape, mais un personnage sentimental, presque de comédie romantique par endroits. La série se terminait même sur une note de bonheur, avec l’idée d’une famille pour le couple.

Pourquoi personne n’a vraiment refait la même chose

Quand Clark Kent est revenu sur le petit écran en 2001 avec Smallville sur The WB, l’angle avait changé. On repartait sur ses années ado, et Lois mettait du temps à entrer dans le paysage. Plus tard, Superman et Lois a bien repris le couple, mais dans une série plus large, davantage tournée vers la cellule familiale et les enjeux héroïques.

Même au cinéma, la relation avec Lois reste souvent un morceau du récit, pas son centre. C’est là que Lois et Clark garde sa valeur. Elle n’a pas juste raconté Superman. Elle a raconté pourquoi Lois et Clark comptent autant que Superman lui-même. Et vu l’époque actuelle, où les franchises élargissent sans cesse leur terrain, ce genre d’approche plus ciblée n’a rien perdu de sa force.