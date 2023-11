Superman & Lois prendra fin avec une quatrième saison

The CW annonce l'arrêt de la série télévisée Superman & Lois.

Prévue pour 2024, la quatrième saison de Superman & Lois, diffusée sur la chaîne The CW, sera la dernière. Greg Berlanti et Todd Helbing ont développé cette série télévisée en se basant sur les personnages de DC Comics créés par Jerry Siegel et Joe Shuster. Todd Helbing a été co-showrunner avec Brent Fletcher, et tous deux sont producteurs exécutifs aux côtés de Greg Berlanti, Sarah Schechter et Geoff Johns.

'Superman & Lois' to End With Season 4 at the CW https://t.co/rkPFjZOyrb — Variety (@Variety) November 2, 2023

Brad Schwartz, président en charge du divertissement chez CW Network, a déclaré :

Au cours des trois dernières saisons, Superman & Lois a redéfini à la fois le genre des super-héros et celui des drames familiaux. Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch et l’ensemble de l’équipe ont incarné sans difficulté ces personnages classiques avec de nouvelles couches de profondeur et de complexité qui n’avaient jamais été explorées auparavant dans l’univers de Superman. Nous sommes reconnaissants aux scénaristes, aux producteurs, aux acteurs et à l’équipe de la série, ainsi qu’à nos formidables partenaires de Warner Bros Television et de Berlanti Productions, pour les années de travail acharné et de narration gracieuse qu’ils ont consacrées à la série. Alors que Superman entame son dernier vol, l’équipe nous laisse un adieu absolument épique en dix épisodes à ne pas manquer à chaque instant en hommage à l’une des familles les plus légendaires de la chaîne CW.

Une quatrième saison pour conclure Superman & Lois

Dans la première saison, Clark Kent/Superman et Lois Lane retournent à Smallville avec leurs fils Jonathan et Jordan, où ils retrouvent Lana Lang, son mari Kyle Cushing et leur fille Sarah. Leur vie idyllique est bouleversée par l’arrivée de The Stranger et par les expériences secrètes de Morgan Edge. Au cours de la deuxième saison, les visions douloureuses de Superman l’amènent à rencontrer Bizarro et à se heurter au lieutenant-général Mitch Anderson. De plus, Lois doit faire face au culte de la Méthode Inverse dirigé par Ally Allston qui a fait basculer Lucy Lane de son côté tout en se faisant une ennemie de Bizarro pour sa supposée conquête de son monde. Dans la troisième saison, Superman est confronté aux intrigues de l’Intergang alors que Lois Lane souffre d’un cancer du sein inflammatoire de stade 3. Après la mort de Peia Mannheim et la reddition de Bruno Mannheim, Lex Luthor est libéré de prison lorsque le coup monté par les Mannheim, qui l’avaient accusé d’avoir tué Boss Moxie, est découvert. Il planifie alors sa vengeance contre Superman et Lois Lane en faisant appel à Bizarro, qui a été ressuscité.

Todd Helbing et Brent Fletcher ont ajouté :

Bien que nous soyons tristes de dire au revoir à Superman & Lois à la fin de la quatrième saison, nous sommes reconnaissants du temps que nous avons passé avec nos incroyables acteurs, équipes de tournage, équipes d’effets visuels, rédacteurs, génies musicaux et écrivains. Depuis le jour où cette série a été évoquée pour la première fois, il était question de famille. Et c’est ce qui a été créé, à l’écran et en dehors. Nous tenons à remercier nos partenaires de Berlanti Productions, DC, WB et The CW pour leur soutien et leur enthousiasme sans faille tout au long de cette aventure… et nous remercions tout particulièrement tous les fans qui nous ont suivis. Nous sommes ravis de ce que nous réserve notre dernière saison et nous avons hâte de voir Superman, Lois et tous nos héros affronter la plus grande menace de l’histoire de la série, Lex Luthor.