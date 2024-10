Superman & Lois : Le retour de Clark Kent pourrait signer la fin de Superman

Superman & Lois ressuscite Clark Kent - Mais cela pourrait signifier la fin éternelle de Superman.

Tl;dr Le dernier épisode de Superman & Lois suggère une possible fin pour Superman.

Clark Kent revient à la vie, mais avec de possibles nouvelles faiblesses.

La série pourrait se terminer avec la retraite de Superman et son remplacement par de nouveaux héros.

Un possible adieu à Superman

Le dernier épisode de la série Superman & Lois a marqué le retour de Clark Kent dans l’univers DC. Cependant, il semble que la série prépare déjà la fin de Superman. Cette dernière saison, riche en détails extraits à la fois des comics et de l’histoire de la série, présente une intrigue captivante qui mène à une conclusion inattendue.

Un retour de la mort

Le retour de Superman était inévitable dans la série CW et l’épisode 4 de Superman & Lois a conclu exactement sur ce point. Clark a été ramené à la vie grâce à une procédure de restauration du cœur de Sam Lane, réalisée avec le sang kryptonien de Clark. Si le retour de Superman est essentiel, cette méthode soulève des préoccupations sur la vitalité du héros.

Une fin logique pour Superman

La série Superman & Lois a passé beaucoup de temps à explorer la vie de la famille de Clark, notamment celle de ses fils et leurs pouvoirs de Superman. Il serait logique que Clark, un Superman vieillissant qui a consacré sa vie entière à la lutte pour le bien, prenne sa retraite à la fin de la série. Avec des fils sur le point de devenir adultes et prêts à prendre le relais, Clark pourrait enfin se retirer et passer le reste de ses jours en paix avec sa femme.