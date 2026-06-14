Netflix retire déjà cette comédie culte, notée presque parfaite

Un an après son arrivée, Sneaky Pete va quitter Netflix aux États-Unis le 10 juillet. Un départ express qui rappelle la fragilité des séries sous licence.

En bref Netflix retire Sneaky Pete le 10 juillet aux États-Unis

La série n’est restée qu’un an

Ses licences externes raccourcissent sa disponibilité

Les plateformes vendent l’idée d’un catalogue immense. La réalité, elle, tient souvent à une fenêtre de tir très courte. C’est exactement ce qui arrive à Sneaky Pete, qui va quitter Netflix aux États-Unis le 10 juillet, après seulement un an de présence.

Un an, et puis s’en va

Vu de loin, on pourrait croire à une nouvelle suppression sans logique. En pratique, il y a bien une explication, et elle est très plateforme-compatible, si on peut dire. Netflix diffuse aussi des séries venues d’autres studios ou d’autres services, et quand la licence est courte, la rotation devient rapide.

Ici, c’est ce qui frappe. Pas le départ en lui-même, mais sa vitesse. Garder une série douze mois, pour un service qui mise autant sur la profondeur de catalogue, ça reste quand même inhabituel. Si vous êtes aux États-Unis et que la série traîne dans votre liste, il ne reste pas beaucoup de temps.

Une comédie noire qui a trouvé son public

Le plus étonnant, c’est que Sneaky Pete n’était pas une curiosité oubliée. La série imaginée par Bryan Cranston, connu pour Breaking Bad et Malcolm in the Middle, s’est taillé une vraie petite réputation. Elle réunit Giovanni Ribisi et Marin Ireland, avec un ton de comédie noire tendue, presque poisseuse par moments.

Les chiffres vont dans le même sens. Sur Rotten Tomatoes, elle affiche 96% du côté des critiques et 91% côté public. Et ce n’est pas anodin, parce que la série existait déjà sur Prime Video depuis sa sortie initiale. Réussir à attirer du monde sur Netflix malgré ça, c’est plutôt solide.

Le genre maîtrisé, sans perdre le spectateur

Son point de départ, sur le papier, pouvait faire lever les yeux au ciel. Marius, à sa sortie de prison, prend l’identité de son compagnon de cellule pour échapper à l’homme à qui il doit de l’argent, incarné par Bryan Cranston. Sauf que la famille de ce faux proche disparu de longue date a, elle aussi, ses propres secrets. Et tout menace de craquer en même temps.

C’est là que la série fonctionne. Elle mélange suspense, violence, humour et une tension presque continue, sans casser l’adhésion du spectateur. Les critiques ont particulièrement salué le casting et la manière dont chaque épisode entretient le fil.

Tom Long résumait bien le piège de la série avec cette formule, traduite littéralement : « Sneaky Pete est bel et bien assez sournoise. Au début, vous levez les yeux au ciel devant ce qui ressemble à un postulat absurdement tiré par les cheveux, puis assez vite, vous adhérez à ses situations constamment sur le fil, et après quelques épisodes vous êtes accroché à ses acrobaties d’histoires dans l’histoire. »

Le départ de Sneaky Pete raconte quelque chose de plus large que son seul cas. Même une série très bien reçue, déjà identifiée par le public, peut n’être qu’un passage éclair sur une plateforme. Et pour les abonnés, ça change doucement la règle du jeu : on ne regarde plus seulement ce qu’on veut, on regarde aussi ce qui risque de disparaître vite.