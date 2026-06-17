Netflix perd Gilmore Girls, et ce n’est pas qu’un retrait de plus

Gilmore Girls quittera Netflix aux États-Unis le 30 juin 2026. Un départ qui dit beaucoup sur les limites du streaming et sur l’avenir de la franchise.

En bref Gilmore Girls quitte Netflix le 30 juin 2026

La relance partira aussi en novembre 2026

Les droits restent chez Warner Bros. Television

Perdre une série culte, ça arrive. Perdre aussi la relance que vous avez vous-même portée, là, c’est plus parlant. Netflix va retirer Gilmore Girls de son catalogue américain le 30 juin 2026, et Gilmore Girls: A Year in the Life suivra quelques mois plus tard, le 24 novembre 2026.

Le choc vient autant de l’attachement du public que du contexte. Gilmore Girls reste une valeur refuge, ce genre de série qu’on relance à l’automne presque par réflexe, et elle a encore cumulé des milliards de minutes vues ces dernières années. Netflix a officialisé la nouvelle sur X, avec un message d’adieu aux fans de Stars Hollow.

Même la relance produite par Netflix va partir

C’est le détail qui change tout. On aurait pu croire que seule la série originale était concernée, pas la mini-série de retour lancée par Netflix. Mais selon What’s On Netflix, qui suivait déjà ce dossier depuis 2022, Gilmore Girls: A Year in the Life quittera elle aussi la plateforme plus tard dans l’année.

Du coup, la plateforme perd l’intégralité de l’expérience, la série mère puis sa suite. Et sans la première, la seconde perd mécaniquement une grosse partie de son intérêt. C’est assez logique du point de vue catalogue, beaucoup moins pour les abonnés.

Derrière le retrait, une vieille logique de droits

Le streaming adore donner l’illusion du permanent. En réalité, tout repose sur des fenêtres de diffusion. Ici, Gilmore Girls arrive simplement au bout de sa période de dix ans sur Netflix. Les droits appartiennent à Warner Bros. Television, et rien ne dit qu’une renégociation a abouti, même si on imagine mal que le sujet n’ait pas été discuté.

Le cas de Gilmore Girls: A Year in the Life suit la même mécanique. Distribuée par Netflix et vendue comme un Original, la série a pourtant, elle aussi, été produite par Warner Bros. Television, avec une fenêtre de dix ans. Bref, l’étiquette affichée côté interface ne raconte pas toujours toute l’histoire industrielle.

Un atterrissage futur sur HBO Max semble plausible, sans confirmation à ce stade. On a déjà vu ce mouvement avec de grosses séries de Warner Bros., comme Friends, parties de Netflix avant de rejoindre l’écosystème maison.

Ce que les fans gagnent, et surtout ce qu’ils perdent

Tout n’est pas coupé d’un coup. Aux États-Unis, les sept saisons de Gilmore Girls restent disponibles sur Hulu. En revanche, Gilmore Girls: A Year in the Life n’y figure pas.

Mais le vrai sujet est ailleurs. Depuis le retour de 2016, l’idée d’une nouvelle suite n’a jamais complètement disparu. La possibilité dépend surtout d’une envie claire d’Amy Sherman-Palladino, puis de la capacité à réunir le casting. Longtemps, on partait du principe qu’un éventuel nouveau chapitre reviendrait naturellement chez Netflix.

Sauf que ce scénario paraît moins évident aujourd’hui. L’accord global signé en 2017 par Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino avec Amazon comprenait, selon les informations rapportées, une clause permettant de revenir sur des projets Gilmore Girls pour Netflix. Cet accord s’est terminé en 2025. Une nouvelle suite reste possible, mais elle pourrait très bien se jouer ailleurs, peut-être chez HBO Max. Et ça, pour une franchise aussi fidèle à son public, ce n’est pas un simple détail de catalogue.