“Le Problème à trois corps” revient sur Netflix : les showrunners promettent une suite épique

La série "Le Problème à trois corps" est un joli succès pour Netflix. Sans grande surprise, elle a été renouvelée pour une deuxième saison, et le projet s'annonce épique.

Une deuxième saison confirmée pour Le Problème à trois corps

La série Le Problème à trois corps est loin d’être terminée. Conçue par Alexander Woo, en collaboration avec David Benioff et D. B. Weiss de Game of Thrones, elle est l’adaptation du célèbre roman de Liu Cixin de 2008. Ce dernier est le premier volet d’une trilogie connue sous le nom Trilogie du Problème à trois corps, incluant également La Forêt sombre (2008) et La Forêt immortelle (2010).

Un succès qui se confirme

Malgré le fait que la série ait été classée n°2 sur le classement global de Netflix des 10 meilleures séries en anglais et ait grimpé à la première place pendant trois semaines consécutives, la deuxième saison de Le Problème à trois corps n’a pas été immédiatement renouvelée. C’est lors de leur présentation Upfront que Netflix a annoncé officiellement la poursuite de la série.

Une production qui prendra du temps

Toutefois, même si cette nouvelle signifie que la fin explosive de la première saison de Le Problème à trois corps aura une suite, il faudra probablement attendre un certain temps avant que les nouveaux épisodes ne soient diffusés. En effet, l’annonce de la poursuite de la série est intervenue deux mois après la première diffusion de la série, ce qui a prolongé le délai.

De plus, les séries Netflix ont tendance à être diffusées en intégralité plutôt que de manière hebdomadaire, ce qui nécessite une post-production complète avant le lancement, prolongeant d’autant plus le hiatus entre les saisons. Pour illustrer cela, la production de la première saison a suivi le calendrier suivant :

Début de la photographie principale : octobre 2021

Fin de la photographie principale : juillet 2022

Date de première diffusion : 21 mars 2024

Avec une durée de tournage de neuf mois et un intervalle de 20 mois entre la fin de la production et la première diffusion, le processus global de réalisation de la première saison a pris près de trois ans et demi.