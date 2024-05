Tom Ellis s’amuse à inverser son rôle de Lucifer dans une nouvelle série Netflix

Exploding Kittens va mettre en scène Tom Ellis dans la peau de Dieu.

Après avoir incarné le diable dans la célèbre série Lucifer, Tom Ellis prend un virage à 180 degrés. Dans une nouvelle production Netflix attendue pour 2024, l’acteur prêtera sa voix à Dieu, le personnage principal d’une série animée intitulée Exploding Kittens. Cette nouvelle aventure promet d’être aussi surprenante que divertissante.

Basée sur le jeu de cartes éponyme, Exploding Kittens met en scène Dieu envoyé sur Terre sous la forme d’un chat. Un rôle loin de celui de Lucifer Morningstar, mais qui présente des similitudes étonnantes. En effet, les deux personnages partagent une expérience d’immersion humaine qui transforme leur compréhension du monde. Dans chacune de leurs séries respectives, ils apprennent à apprécier les humains et à les aider.

Interpréter Dieu, surtout après avoir été associé à Lucifer pendant si longtemps, représente un défi de taille pour Tom Ellis. Cependant, le trailer d’Exploding Kittens laisse entrevoir un personnage évoluant de manière inattendue. Il doit être “réhabilité”, ce qui laisse présager un personnage nuancé et imparfait.

L’humour sera au rendez-vous dans cette série qui s’annonce comme l’un des projets les plus drôles de Tom Ellis. Exploding Kittens promet des situations absurdes et des scènes hilarantes, notamment lorsque Dieu doit s’adapter à sa nouvelle vie de chat. Cette série pour adultes devrait faire son apparition sur Netflix en juillet 2024.

On en pense quoi ?

L’annonce de ce nouveau rôle pour Tom Ellis est une excellente nouvelle pour les fans de l’acteur. L’opportunité de le voir incarner un personnage aussi différent de Lucifer est excitante. On peut s’attendre à une série amusante, originale et pleine de surprises. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à l’été 2024 pour découvrir Exploding Kittens.