Mindhunter : une annulation inattendue pour la « meilleure série » de Netflix

Les abonnés de la plateforme de streaming Netflix sont déconcertés et déçus par l'annulation de la série télévisée Mindhunter.

Les abonnés Netflix déçus par l’annulation de leur série préférée

Les abonnés de Netflix s’opposent vivement à l’annulation de ce qu’ils considèrent comme la « meilleure série » de la plateforme de streaming. Cette affirmation audacieuse concerne une série Netflix maintenant annulée, Mindhunter, qui a obtenu un impressionnant 97% sur Rotten Tomatoes. Malgré sa popularité auprès des fans et les critiques élogieuses, cela n’a pas suffi pour donner le feu vert à la série pour une troisième saison. L’annulation inattendue de la série a laissé les abonnés sur un cliffhanger, ce qui a suscité leur mécontentement.

Colère et déception parmi les abonnés

Entre l’augmentation récente des prix et la liste décevante des nouvelles additions de février, l’humeur des abonnés Netflix n’est pas à la fête. Cette situation se reflète sur la page Reddit de Netflix, où plusieurs des posts les plus populaires ne font pas l’éloge du service de streaming, mais le condamnent. Un des posts les plus populaires des deux dernières semaines concerne l’annulation non cérémonieuse d’une série originale de Netflix très populaire. L’annulation remonte à 2023, mais les abonnés Netflix sont toujours en colère.

Le sort de Mindhunter

La série Netflix en question est le thriller psychologique sur le crime Mindhunter, issu de l’esprit de Joe Penhall, connu pour ses œuvres « Blue/Orange » et « Sunny Afternoon », mais sans doute plus connu pour cette série originale Netflix. Malheureusement, comme beaucoup de séries Netflix, elle n’a pas duré très longtemps. Elle a été annulée après deux saisons en raison de préoccupations budgétaires et d’autres problèmes courants de production. Les fans ont encore du mal à le croire. “C’est un crime que Mindhunter n’ait pas eu une 3e saison,” lit-on dans le post Reddit mentionné précédemment.

Après tout ce temps, il est clair qu’il n’y a absolument aucune chance que la série revienne pour une troisième saison. Non seulement Netflix ne semble pas intéressé, mais tous les talents impliqués ont déjà démarré de nouveaux projets.