Le créateur de The Good Place et Ted Danson reviennent ensemble pour une nouvelle comédie Netflix

Le créateur de 'The Good Place' et Ted Danson se retrouvent pour une nouvelle comédie sur Netflix - découvrez la bande-annonce dès maintenant.

Tl;dr Nouvelle série comique sur Netflix en novembre, créée par Mike Schur.

Ted Danson joue un professeur retraité infiltré dans une communauté de retraités.

La série, « A Man on the Inside », est basée sur un documentaire nominé aux Oscars.

Netflix dévoile une comédie inédite pour les fans de « The Good Place »

Préparez-vous à rire en novembre avec Netflix. La célèbre plateforme de streaming a récemment annoncé l’arrivée d’une toute nouvelle série comique, conçue spécialement pour ceux qui ont adoré « The Good Place ».

Retrouvailles entre Mike Schur et Ted Danson

Le teaser de cette nouvelle série comique a été dévoilé le 28 octobre. Elle est l’œuvre de Mike Schur, le créateur de « The Good Place ». Pour ce nouveau projet, il renoue avec Ted Danson, et le résultat s’annonce tout aussi divertissant.

Danson, qui incarnait un architecte de l’au-delà dans « The Good Place », endosse ici le rôle de Charles, un professeur à la retraite. Ce dernier choisit de donner un second souffle à sa vie en acceptant une mission secrète au sein d’une communauté de retraités. Cette intrigue décalée promet d’être une autre tranche de divertissement réconfortant, riche en rires et en émotions. Le trailer de « A Man on the Inside » est disponible ci-dessous :

Un aperçu de la vie dans la maison de retraite

Après la mise en place de la mission, nous avons droit à un aperçu de la vie à l’intérieur de la maison de retraite. Charles passe de la monotonie de sa routine à la convivialité avec ses nouveaux voisins, forgeant de nouvelles amitiés. Cette nouvelle série s’annonce comme un spectacle vivifiant et je suis impatient de la découvrir.

Pour ceux qui partagent cette excitation, l’attente ne sera pas longue. La nouvelle série comique sera diffusée exclusivement sur Netflix à partir du jeudi 21 novembre.

Que savons-nous d’autre sur ‘A Man on the Inside’ ?

« A Man on the Inside » est basée sur un documentaire chilien nominé aux Oscars, « The Mole Agent », réalisé par Maite Alberdi. Dans cette version romancée de Schur, Charles, devenu veuf, répond à une annonce personnelle de Julia (Lilah Richcreek Estrada), une détective privée à la recherche d’aide. Elle est à la recherche d’un héritage familial disparu et engage Charles pour infiltrer la communauté de retraite de Pacific View en tant que résident, afin de recueillir des informations sur ses suspects potentiels.

Outre Danson et Estrada, le casting comprend également une liste de visages célèbres, dont Stephanie Beatriz, Mary Elizabeth Ellis, Stephen McKinley Henderson, Sally Struthers, Eugene Cordero, Margaret Avery, Susan Ruttan, et bien d’autres.