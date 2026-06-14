X-Men ’97 saison 2 pourrait sacrifier une mutante culte

La bande-annonce de X-Men ’97 saison 2 relance un vieux manque, celui de Magik. Et un plan laisse craindre le pire avant le retour du 1er juillet.

En bref Le trailer inquiète sur le sort de Magik

Illyana manque l’animation depuis des années

Son absence pèserait sur la saison 2

Le retour de X-Men ’97 le 1ᵉʳ juillet sur Disney+ s’annonce vaste, mouvementé, presque trop. Mais le détail qui accroche vraiment, ce n’est pas la dispersion des équipes à travers le temps. C’est l’ombre d’une absence, celle de Magik, alors même que le personnage n’a jamais été aussi important dans l’écosystème Marvel.

Le trailer montre beaucoup, sauf elle

La saison 2 part sur une idée efficace, des X-Men fracturés en plusieurs groupes, certains bloqués dans un passé lointain, d’autres envoyés dans un futur apocalyptique. Le trailer laisse déjà entrevoir au moins une demi-douzaine de figures de l’univers mutant. Et pourtant, plus on regarde, plus un manque saute aux yeux.

Un plan semble même refermer la porte. Sauf timeline alternative, l’image suggère que Illyana Rasputin est bien devenue Magik après sa première apparition dans l’univers animé, mais qu’elle ferait partie des victimes de l’attaque du Wild Sentinel sur Genosha. Si c’est bien la chronologie principale, la série offrirait aux fans ce qu’ils attendaient, mais dans sa version la plus frustrante.

Un personnage déjà oublié par l’animation X-Men

Le problème, en fait, ne date pas d’hier. Dans X-Men: The Animated Series, Illyana Rasputin n’apparaît qu’une seule fois, dans l’épisode Red Dawn. Elle y est encore une enfant, en soutien d’une intrigue centrée sur son frère Piotr Rasputin, alias Colossus, confronté à des forces soviétiques qui terrorisent sa communauté.

Depuis, rien. Ni dans X-Men: Evolution, ni dans Wolverine and the X-Men, ni dans la saison 1 de X-Men ’97. Pourtant, l’épisode Fire Made Flesh avait nourri un vrai espoir en introduisant le pan de mythologie autour du clone de Jean Grey, Madelyne Pryor, et sa transformation en Goblin Queen. Forcément, beaucoup y ont vu une possible rampe de lancement vers Limbo.

Pourquoi Magik compte autant aujourd’hui

Si cette absence pèse autant, c’est parce que Magik n’est plus un personnage secondaire depuis longtemps. Dans les comics, Illyana Rasputin est enlevée vers Limbo par le démon Belasco, élevée dans une culture de cruauté, puis sauvée avant de basculer complètement. Elle conserve ses pouvoirs de téléportation, récupère aussi ceux et les artefacts du royaume, renverse Belasco et prend le contrôle de Limbo sous l’identité de Magik.

Le contraste est fort quand elle revient sur Terre. Dix années ont passé pour elle, presque aucune pour les autres. Elle rejoint ensuite les New Mutants, puis les X-Men, où elle sert aujourd’hui sous les ordres de Cyclops dans la série comics actuelle.

Et ce n’est plus seulement une affaire de lecteurs. Anya Taylor-Joy l’a incarnée dans The New Mutants, Marvel Rivals en a fait l’un de ses personnages jouables les plus populaires, et son arrivée éventuelle dans le MCU reste une vraie attente. Du coup, la voir encore contournée en animation dirait quelque chose de plus large, la difficulté persistante de Marvel à exploiter l’une de ses meilleures mutantes hors papier.