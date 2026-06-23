X-Men ’97 élargit son monde, et les héros Marvel sont déjà là

Un teaser de la saison 2 relance une idée plus vaste: l’univers animé de Marvel des années 90 est bien partagé, avec des héros partout.

La saison 2 élargit vraiment l’univers animé Marvel

Un teaser évoque déjà le Winter Soldier

Avengers, Spider-Man et bien d’autres existent

La vraie info n’est pas seulement qu’Apocalypse menace les X-Men. C’est que X-Men ’97 confirme, un peu plus, que tout le pan animé Marvel des années 90 partage le même terrain de jeu. Et un premier aperçu montré à la Comic Con Revolution Ontario, absent des mises en ligne, glisse même une référence au Winter Soldier. Clairement, on ne parle plus d’un simple revival nostalgique.

Un teaser, puis un univers entier qui refait surface

Dans la saison 2, les X-Men sont éparpillés dans le temps et l’espace, tous confrontés à Apocalypse, ce mutant obsédé par la loi du plus fort. L’attente naturelle, c’était une suite centrée sur cette menace. La réalité est plus large.

La saison 1 avait déjà laissé entendre que les autres séries animées 90s coexistaient ici. Le teaser avec le Winter Soldier pousse cette logique un cran plus loin. Si cette piste se confirme, des figures comme Nick Fury, Captain America ou Wolverine, déjà liées à la Seconde Guerre mondiale dans ces dessins animés, peuvent redevenir centrales.

Les poids lourds sont déjà installés

Le bloc le plus évident, c’est Spider-Man. La saison 1 de X-Men ’97 a même bouclé au passage le vieux cliffhanger de la série animée en montrant Peter Parker et Mary Jane enfin réunis. Avec lui, tout un cercle existe déjà : Black Cat, Venom, Morbius, Madame Web, Silver Sable, Prowler, sans oublier les variantes de Peter vues bien avant le Spider-Verse.

Même chose côté Avengers et proches. Iron Man a le même design que dans son ancienne série, entouré de War Machine, Hawkeye, Spider-Woman, Scarlet Witch, U.

S. Agent et Century. Hulk, She-Hulk et Doc Samson sont là aussi, avec plusieurs ennemis classiques. Et Captain America existe bien, accompagné ici des Six American Warriors, variation animée sur le programme de super-soldats.

Les Fantastic Four font également partie du décor, avec des ramifications lourdes : Namor, Silver Surfer, les Inhumans, Nova version Frankie Raye et Black Panther.

Le liant, ce sont aussi les agents, la magie et la rue

Bon, un univers partagé ne tient pas seulement avec des affiches. Il lui faut des passerelles. Nick Fury, version pré-MCU, joue exactement ce rôle, avec Sharon Carter, Gabe Jones, Dum Dum Dugan et les Howlin’ Commandos déjà établis.

À côté, Doctor Strange, Wong et Clea relient la magie aux autres séries. Daredevil sert de trait d’union plus urbain. Blade, aidé par Whistler, et Punisher complètent ce versant plus rugueux, chacun avec une histoire déjà croisée avec Spider-Man.

Pourquoi ça compte pour la saison 2

Parce que la série peut désormais piocher très loin sans trahir sa logique. Thor est déjà passé, avec Odin confirmé en toile de fond. Ghost Rider, lui, a affronté Hulk puis aidé contre Galactus, ce qui dit assez bien son niveau de puissance.

Et vous voyez la suite. Une intrigue inspirée du Winter Soldier, un face-à-face Wolverine/Hulk, ou un détour par Asgard, tout ça ne serait plus du fan service. Ce serait la conséquence logique d’un univers animé que X-Men ’97 est en train de recoller, pièce par pièce.