Lanterns montre enfin ses vrais ennemis, et ça change tout

La nouvelle bande-annonce de Lanterns recentre enfin la série DC sur ce que les fans attendaient : ses vrais ennemis, ses duos et ses pouvoirs.

En bref Lanterns dévoile enfin ses vrais ennemis

Les Manhunters prennent le devant

Hal et John gagnent en relief

On savait que DC Studios garderait un profil assez discret au San Diego Comic-Con cette année. Et pourtant, Lanterns a réussi à capter l’attention avec une nouvelle bande-annonce, diffusée avant son arrivée sur HBO le mois prochain. Le plus intéressant n’est pas qu’elle existe. C’est ce qu’elle révèle enfin.

Une bande-annonce qui clarifie enfin l’enjeu

Cette fois, la série montre clairement qui se trouve au cœur de la menace. Là où l’attente tournait beaucoup autour de Sinestro, aperçu ici pour la première fois de façon officielle, le trailer indique surtout que les vrais adversaires sont les Manhunters.

Ce n’est pas un petit détail. Pour une série comme Lanterns, identifier le danger principal change tout de suite la lecture des images, du ton et du conflit. Vous ne regardez plus une simple mise en bouche, vous voyez enfin la structure du récit se dessiner.

Le duo au centre de la série se précise

Autre point qui ressort, et clairement, c’est la relation entre Hal et John. La bande-annonce donne un meilleur aperçu de leur dynamique, avec un peu plus de matière sur la façon dont les deux personnages fonctionnent ensemble.

C’est souvent là que ce genre de projet se joue pour de bon. Les costumes, les effets, les clins d’œil, très bien. Mais si le duo central ne tient pas, le reste suit difficilement. Ici, on sent au moins que la série veut exister par ses personnages, pas seulement par son lore.

Le trailer que les lecteurs de comics attendaient

Et puis il y a ce que pas mal de fans attendaient depuis le départ, les constructs et même le serment pour conclure. Dit comme ça, ça peut sembler purement décoratif. En réalité, ce sont les signes les plus concrets d’une adaptation qui commence enfin à ressembler à l’imaginaire comics qu’elle promettait.

Le panel consacré à Lanterns réunissait aussi les créatifs et le casting de la série, mais ce nouveau trailer a fini par prendre toute la lumière. Bon, il reste encore un mois avant les débuts sur HBO. Sauf que l’attente n’a plus le même goût. Avant, on espérait. Maintenant, on commence à voir ce que DC veut vraiment faire de Lanterns.