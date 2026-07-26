Blade Runner 2099 montre enfin son vrai sujet, la révolte à venir

La première bande-annonce de Blade Runner 2099 dévoile enfin l’enjeu central de la série. Et Prime Video a déjà calé sa date.

En bref Premières images dévoilées au Comic-Con

La révolte des réplicants passe enfin au premier plan

Sortie prévue le 25 novembre 2026

On l’attendait depuis des années, et la bande-annonce confirme enfin une chose simple, mais décisive. Blade Runner 2099 ne va pas seulement prolonger le mythe, la série semble enfin raconter de front la montée des réplicants contre l’ordre humain.

La saga arrête enfin de tourner autour de son idée la plus forte

Depuis le film de Ridley Scott en 1982, la franchise vit avec cette tension, des humanoïdes bio-ingénierés traités comme des citoyens de troisième zone, et la possibilité d’un renversement. Blade Runner 2049, signé Denis Villeneuve, s’en approchait déjà. Mais à distance, presque hors champ.

Cette fois, le décor a changé. La série se déroule cinquante ans après Blade Runner 2049, dans les suites du soulèvement des réplicants et du renversement de leurs oppresseurs humains. Sauf que rien n’est stabilisé. L’ordre ancien est tombé, le nouveau ne tient pas encore vraiment. C’est sans doute là que Blade Runner peut redevenir autre chose qu’un simple exercice de style visuel.

Un premier aperçu, et déjà une date précise

Les premières images ont été montrées au San Diego Comic-Con, et elles gardent ce futur techno-noir étouffant qui fait l’ADN de la saga. Mais le vrai signal, ce n’est pas seulement l’ambiance. C’est le calendrier.

Longtemps présentée comme une arrivée pour 2027, la série est maintenant datée au 25 novembre 2026 sur Prime Video. Huit épisodes sont prévus, mis en ligne d’un bloc. Pour une plateforme qui pousse aussi Reacher saison 4 et son spin-off Neagley, ce n’est pas un petit lancement.

Cora, Olwen et une ville qui peut encore s’effondrer

Au centre, on retrouve Hunter Schafer dans le rôle de Cora et Michelle Yeoh dans celui d’Olwen, une réplicante en fin de vie. Le synopsis posé par Prime Video est assez net, Cora, fugitive, endosse une dernière identité, celle d’une Blade Runner.

Avec Olwen, elle doit retrouver une personne en fuite qui cache une vérité capable de faire tomber leur ville fragile. La ville en question, c’est Los Angeles, rebâtie, mais plus vraiment par l’humanité. Bref, la série paraît moins intéressée par la nostalgie que par l’après, ce qui arrive quand le monde d’avant a déjà craqué.

Pourquoi Prime Video joue gros avec Blade Runner

Il y a un paradoxe Blade Runner. La saga pèse très lourd dans la pop culture, son influence est partout, et pourtant son dernier film reste aussi un avertissement industriel. Blade Runner 2049 a été salué comme un grand film de science-fiction moderne, tout en peinant au box-office.

Du coup, si Blade Runner 2099 fonctionne, ce ne sera pas seulement une bonne nouvelle pour les fans. Ce sera la preuve qu’une franchise culte peut encore trouver sa place dans l’économie du streaming, à condition d’avancer au lieu de recycler. Avec Ridley Scott en producteur exécutif et Silka Luisa, passée par Shining Girls et Halo, au poste de showrunner, Prime Video mise clairement sur une suite, pas sur un mausolée.