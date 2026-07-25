Le dernier projet Star Wars de George Lucas sort, mais presque caché

Quatorze ans après la vente de la saga à Disney, un projet inédit de George Lucas refait surface. Le vrai problème, c’est son accès.

En bref Star Wars Detours va enfin être montré

Diffusion limitée au Lucas Museum

Pas de streaming pour l’instant

Le plus frappant, ici, n’est pas le retour d’un vieux projet Star Wars. C’est son mode de sortie. Après des années d’attente, Star Wars Detours ne débarque ni sur une plateforme, ni dans un circuit accessible au plus grand nombre. Seules des sélections de la série seront projetées au Lucas Museum of Narrative Art.

Un retour inattendu, quatorze ans après Disney

Au San Diego Comic-Con, on s’attend toujours à une avalanche d’annonces. La convention vient à peine de commencer, donc il y aura encore pas mal de révélations. Mais celle-ci avait un parfum très particulier. Quatorze ans après avoir vendu la franchise à Disney, George Lucas voit l’un de ses ultimes projets liés à Star Wars refaire surface.

L’annonce a été confirmée lors du panel du Lucas Museum organisé ce soir-là. Et pour une saga aussi disséquée que Star Wars, voir émerger un projet laissé dans l’ombre aussi longtemps, c’est forcément notable.

Detours sort enfin, mais dans un cadre minuscule

Le projet en question, c’est Star Wars Detours, une série d’animation comique jamais diffusée jusqu’ici. Elle a été co-créée par George Lucas et Robot Chicken, détail qui dit déjà quelque chose de son ton, plus léger et plus décalé que la ligne habituelle de la saga.

Mais il y a un vrai bémol. Pas de sortie en streaming. Pas de lancement large. Pas même une mise à disposition classique pour le public. En gros, seuls certains épisodes, ou extraits, seront visibles exclusivement au Lucas Museum of Narrative Art.

Résultat, l’annonce compte autant pour ce qu’elle montre que pour ce qu’elle refuse encore. Star Wars Detours existe enfin aux yeux du public, mais dans un format presque muséal, pas dans la logique de diffusion massive qu’on associe aujourd’hui à la pop culture. Et comme l’histoire continue d’évoluer, le point clé à surveiller sera simple, est-ce qu’une vraie sortie suivra, ou non.