Percy Jackson saison 3 fixe sa date et dépasse enfin les films

La saison 3 de Percy Jackson arrivera le 20 novembre 2026 sur Disney+. Surtout, elle adaptera enfin un pan des romans jamais vu en live-action.

En bref Saison 3 prévue le 20 novembre 2026

La série adapte enfin The Titan’s Curse

Percy et Thalia déjà sous tension

La vraie nouveauté n’est même pas la date. Avec sa saison 3, Percy Jackson et the Olympians arrive enfin là où les films s’étaient arrêtés bien avant, et ça change tout.

La série entre enfin en terrain inédit

Il n’y a eu que deux longs-métrages Percy Jackson dans les années 2010, puis plus rien. La série de Disney+ va donc dépasser ce plafond avec l’adaptation de The Titan’s Curse, le troisième roman de Rick Riordan. C’est le point médian de la saga littéraire, mais surtout la première fois qu’une histoire de ce pan-là arrivera en live-action.

Et ce n’est pas un détail de calendrier. Pour une adaptation, franchir le territoire déjà connu, c’est le moment où elle cesse d’être une simple correction des films et commence à proposer quelque chose que même les fans n’ont jamais vu à l’écran. Clairement, l’enjeu est là.

Une date, et un héros déjà écrasé par l’enjeu

Le teaser dévoilé au San Diego Comic-Con 2026 fixe la sortie au 20 novembre 2026. Il montre aussi Percy face au coeur dramatique de cette saison, la malédiction du Titan.

Dans ces images, le héros incarné par Walker Scobell porte littéralement le poids du ciel, associé à Atlas dans le roman. La voix off explique qu’il a choisi d’endosser ce fardeau en connaissant le risque, avec l’idée qu’un sacrifice pouvait être nécessaire pour sauver ses amis et le monde. Le message est limpide, quelqu’un que Percy aime pourrait être forcé de porter ce poids, à moins qu’il ne le prenne lui-même.

Résultat ? Une saison qui annonce des événements bien plus lourds, au sens propre comme au figuré.

Ce que le Comic-Con a laissé entrevoir

Le teaser reste avare sur le reste de l’intrigue. Mais d’autres éléments montrés autour du panel donnent un peu plus de matière.

Des photos diffusées via Entertainment Weekly suggèrent davantage de tensions entre Percy et Thalia. De son côté, Variety rapporte que l’ouverture de la saison, projetée aux personnes présentes, montre Thalia et Percy en plein combat contre des monstres avant de rejoindre Annabeth pour aider deux demi-dieux. En se basant sur le livre, il s’agirait vraisemblablement des frère et soeur Di Angelo.

Bon, on n’a pas encore le tableau complet. Mais on a déjà le type de friction et de trajectoire que la saison veut installer.

Pourquoi les fans des romans vont surveiller ça de près

Il y a aussi la promesse de fidélité. En janvier, Walker Scobell disait à The Direct que ce serait « la saison la plus fidèle aux livres que nous ayons eue jusqu’ici », et il a répété cette idée pendant le panel.

Forcément, ça compte. Les adaptations cinéma avaient laissé un souvenir agité chez de nombreux lecteurs de Rick Riordan. Si cette saison tient cette promesse tout en assumant le poids dramatique de La Malédiction du Titan, Disney+ ne fera pas qu’ajouter une suite. La plateforme peut enfin installer Percy Jackson comme une vraie saga fantasy télé qui regarde vers l’avant, pas seulement dans le rétro.