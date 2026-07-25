Spider-Man Brand New Day peut relancer le box-office Marvel

Après plusieurs faux pas au cinéma, Marvel mise gros sur Spider-Man: Brand New Day, attendu à un niveau que le studio n’avait plus vu depuis longtemps.

En bref Spider-Man vise un énorme lancement américain

Marvel sort d’une série de déceptions

L’international peut pousser le film très haut

Le prochain test pour Marvel Studios, ce n’est pas un pari obscur. C’est Spider-Man: Brand New Day. Et vu l’état récent du box-office du MCU, le film ressemble moins à une sortie de plus qu’à un vrai point de bascule.

Un démarrage qui change tout

Selon Box Office Theory, le film réalisé par Destin Daniel Cretton viserait entre environ 195 et 210 millions d’euros (212 à 228 millions de dollars) pour son premier week-end aux États-Unis. C’est nettement au-dessus des premières projections, qui tournaient plutôt autour de Deadline et d’un lancement à environ 175 millions d’euros (190 millions de dollars).

Résultat ? L’aiguille monte au lieu de descendre, ce qui n’est pas si fréquent sur des blockbusters de cette taille. Si cette fourchette tient, Tom Holland signerait la plus grosse ouverture de la franchise depuis la dernière apparition live action du héros sur grand écran.

Pourquoi le contexte lui est favorable

Le calendrier aide, clairement. Spider-Man: Brand New Day arrivera en salles deux semaines après The Odyssey, le mastodonte de Christopher Nolan. Mais au moment où Marvel débarquera, le film de Nolan aura déjà profité de deux week-ends complets.

Il y a aussi un petit effet de passerelle dans le casting. Tom Holland, Zendaya et Jon Bernthal se retrouvent liés aux deux films. Ce n’est pas une garantie magique, mais pour un été dominé par les têtes d’affiche, ça compte quand même.

Le vrai moteur, c’est l’attrait mondial de Spider-Man

On peut regarder les projections américaines, bien sûr. Mais l’histoire de Spider-Man se joue surtout à l’échelle mondiale. Spider-Man: No Way Home avait démarré à environ 547 millions d’euros (594 millions de dollars) dans le monde en 2021, dont près de 307 millions d’euros (334 millions de dollars) hors marché américain.

La suite est connue. Le film a terminé au-dessus de 1,75 milliard d’euros (1,9 milliard de dollars), avec environ 1,01 milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) générés à l’international. Si Brand New Day suit cette dynamique, le cap du milliard mondial semble très accessible.

Marvel n’a plus beaucoup de marge d’erreur

C’est là que le sujet devient intéressant. En 2019, Avengers: Endgame avait porté le MCU à environ 2,57 milliards d’euros (2,79 milliards de dollars). Depuis, la courbe fait le yo-yo, avec plus de bas que de hauts. En 2025, Captain America: Brave New World s’est arrêté à environ 382 millions d’euros (415,1 millions de dollars), Thunderbolts* à 352 millions d’euros (382,4 millions de dollars), et même The Fantastic Four: First Steps, pourtant bien reçu, seulement à 480 millions d’euros (521,8 millions de dollars).

Oui, Deadpool et Wolverine a dépassé 1,20 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars). Mais l’exception ne fait plus la règle. Brand New Day, lui, se déroule quatre ans après No Way Home, avec un Peter Parker que plus personne ne reconnaît après le sort lancé par Doctor Strange. Il combat le crime à plein temps, voit ses anciens proches avancer sans lui, puis affronte un ennemi puissant que personne ne peut voir.

Et ce n’est pas un détail si sa bande-annonce a passé le milliard de vues en un temps record à Hollywood. Le film sort le 31 juillet 2026. Au-delà du score du week-end, c’est peut-être là que se joue la prochaine hiérarchie des franchises super-héroïques.