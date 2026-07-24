Family Guy : Le spin-off Stewie grossit son casting et affiche déjà ses ambitions

Le nouveau dérivé de Family Guy se précise pour 2027 sur Fox. Et la chaîne ne joue pas petit bras, avec un casting bien rempli et deux saisons déjà validées.

En bref Fox lance Stewie en 2027

Deux saisons déjà commandées

Le casting continue de s’étoffer

Quand une chaîne commande deux saisons avant la diffusion, le message est simple, elle y croit. C’est le cas de Fox avec Stewie, le nouveau spin-off de Family Guy, attendu en 2027.

Ce n’est pas anodin. L’univers de Family Guy a déjà tenté l’extension par le passé, mais miser cette fois sur Stewie Griffin, sans doute le personnage le plus bankable de Quahog, raconte autre chose. La série animée veut isoler sa machine à punchlines la plus efficace pour voir si elle peut tenir seule, ou presque.

Fox ne teste pas, Fox commande déjà large

À ce stade, Fox n’a toujours pas donné de date précise. Pas de bande-annonce non plus. Mais la chaîne a déjà validé deux saisons, ce qui évite au projet l’étiquette de simple essai dérivé lancé entre deux grilles de programmes.

Une troisième saison, elle, n’a pas été confirmée. Mais on voit bien la logique. Stewie reste l’un des moteurs les plus solides de Family Guy, et la chaîne semble considérer qu’il peut porter un format à part entière. Clairement, ce n’est pas juste un bonus pour fans.

Un Stewie loin des Griffin, mais toujours fidèle à son chaos

Le vrai changement est là. Au lieu de rejouer la dynamique familiale des Griffin, la série envoie Stewie dans une nouvelle maternelle, après son transfert dans un établissement présenté comme beaucoup moins accueillant.

Le cadre change, pas le personnage. Le bébé mégalo entraînera sa prof et ses camarades dans des aventures appuyées sur la technologie qui lui sert depuis longtemps à voyager dans l’espace-temps. C’est une bonne idée sur le papier, parce qu’elle déplace le décor sans désamorcer ce qui fait le sel du personnage. Et Seth MacFarlane reprendra bien le rôle de Stewie.

Autre point utile, Stewie continuera d’apparaître dans Family Guy pendant la diffusion de cette histoire parallèle.

Un casting qui mélange habitués et visages bien connus

Côté voix, la série ajoute pas mal de monde. Kenan Thompson jouera Royal, un nouvel ami rencontré à l’école. Vanessa Bayer prêtera sa voix à Morgan, la prof de Stewie. Et Melissa O’Neil, vue dans The Rookie, rejoint aussi la distribution.

S’ajoutent des profils déjà liés à Family Guy. Mark Henry, qui interprète Cleveland Brown dans la série principale, sera ici BJ, un camarade de classe décrit comme très porté sur les ragots. Aaron Lee jouera Skunk, la tortue de la classe. Enfin, Jessica Lowe incarnera Caroline, la rivale scolaire de Stewie.

Bon, il manque encore les images et une date ferme. Mais entre le casting, le concept et l’engagement de Fox, ce spin-off dit déjà quelque chose de l’animation TV actuelle, les franchises ne cherchent plus seulement à durer, elles cherchent à se fragmenter intelligemment.