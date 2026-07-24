Clayface : sa bande-annonce fait basculer le DCU dans l’horreur

DC Studios a dévoilé la première bande-annonce de Clayface. Un pari étrange sur le papier, mais bien plus clair quand on voit l’angle body horror.

En bref DC Studios sort enfin le trailer de Clayface

Le film assume une veine horrifique et body horror

Mike Flanagan porte le pari créatif

Le point important, il est là. Avec Clayface, le DCU ne vend pas juste un nouveau spin-off, il teste un territoire qu’il avait jusqu’ici peu occupé de façon frontale, celui du film d’horreur. Et la première bande-annonce va dans ce sens sans détour.

Le DCU tente enfin autre chose

Sur le papier, le projet avait de quoi surprendre. Clayface n’est pas le genre de personnage que les fans placent spontanément en haut d’une liste de films solo. On parle d’un vilain de Batman plutôt classé en seconde, voire troisième ligne.

Mais c’est aussi ce qui rend l’initiative intéressante. Après Supergirl, ce film porte visiblement plus de poids qu’un simple pari annexe. Si DC Studios veut montrer que son univers peut changer de ton sans se perdre, c’est typiquement le genre de projet qui compte.

Pourquoi Mike Flanagan change la donne

L’autre raison pour laquelle ce film intrigue, c’est Mike Flanagan. Son nom ne garantit rien, bien sûr, mais il apporte une lecture claire. Avec Doctor Sleep et The Haunting of Hill House, le réalisateur s’est construit une vraie crédibilité dans l’horreur, pas mal plus solide que celle d’un simple artisan de studio.

Son idée, d’après ce qui a été avancé, était de raconter une histoire de Clayface capable de terrifier autant les spectateurs familiers de DC que ceux qui s’en moquent complètement. C’est sans doute le bon angle. Un film tiré d’un comic fonctionne mieux quand il ne dépend pas uniquement de votre connaissance de la mythologie.

Une bande-annonce qui affiche son ADN body horror

Le trailer officiel est désormais en ligne, et son rôle est assez simple : montrer que le pari n’est pas théorique. La vidéo met en avant une approche de body horror teintée de science-fiction, ce qui donne au film une identité plus nette que prévu.

Le timing n’a rien d’innocent non plus. DC Studios lâche cette bande-annonce alors que monte la machine médiatique du San Diego Comic-Con 2026. Bon, c’est de la communication très classique. Mais dans ce cas précis, elle sert surtout à fixer une promesse : Clayface ne sera pas juste une curiosité bizarre du catalogue DC.

Si cette promesse tient, l’enjeu dépasse largement ce personnage. Ce film peut dire jusqu’où le DCU est prêt à aller quand il arrête de traiter ses super-héros, et leurs monstres, sur un seul ton.