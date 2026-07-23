Star Wars : ce 21 juillet qui a vraiment lancé le raz-de-marée

On imagine un carton immédiat. En réalité, Star Wars a mis plus d’un an à exploser, avec un week-end clé qui a redéfini le blockbuster.

En bref Star Wars n’a pas triomphé en un week-end

Le 21 juillet 1978 relance le film massivement

Ce basculement a redéfini le blockbuster d’été

On retient souvent de Star Wars l’image d’un phénomène instantané. C’est plus compliqué, et franchement plus intéressant. Le vrai basculement arrive plus d’un an après la sortie, le 21 juillet 1978, quand le film passe soudain d’une curiosité très populaire à une machine nationale.

Le mythe du carton immédiat ne colle pas aux faits

Quand George Lucas sort son film le 25 mai 1977, Star Wars n’est présent que dans 32 salles. Peu de monde croit vraiment à cette aventure de science-fiction indépendante, au point que son arrivée en salles a déjà été compliquée.

Puis le bouche-à-oreille fait son travail. En août 1977, le film dépasse le millier de cinémas et s’installe sur la durée, ce qui était encore possible à l’époque avec des exploitations bien plus longues qu’aujourd’hui. Des spectateurs le découvrent tard. D’autres y retournent. Résultat, la carrière du film ressemble moins à une explosion qu’à une vague qui monte lentement.

Le week-end où tout a basculé

Le moment clé, c’est donc ce vendredi 21 juillet 1978. Quatorze mois après son lancement, Star Wars passe de 38 salles à 1 744. Là, le film change d’échelle.

Sur ce week-end, il récolte environ 9 millions d’euros (10,2 millions de dollars), un record domestique à l’époque. Pour mesurer l’écart, son premier week-end en 1977 n’avait rapporté qu’environ 1 million d’euros (1,5 million de dollars). Et cette extension ne sert pas juste à faire un coup. Sur l’ensemble de cette relance élargie, le film ajoute environ 39 millions d’euros (43,8 millions de dollars), portant son total domestique à environ 236 millions d’euros (265 millions de dollars).

Vu d’aujourd’hui, c’est presque contre-intuitif. On parle d’un film déjà sorti depuis plus d’un an, qui trouve encore le moyen d’accélérer. Clairement, ce genre de seconde vie à cette échelle appartient à une autre époque du cinéma.

Pourquoi ce moment compte encore aujourd’hui

La suite a encore gonflé la légende. Avec de nouvelles ressorties en 1979, 1981, 1982 puis 1997, Star Wars finit autour de 689 millions d’euros (775,4 millions de dollars) au box-office domestique. Parmi les jalons marquants, il devient aussi le premier film à dépasser les 500 millions de dollars de recettes.

Mais le point le plus parlant reste ailleurs. Ce 21 juillet 1978 raconte comment un film porté par la vision de George Lucas, d’abord accueilli avec prudence, a fini par faire revenir tout le système vers lui. Et il a fixé un moule qui tient encore, celui du blockbuster d’été pensé comme événement, puis comme franchise. En gros, ce n’est pas juste l’histoire d’un succès. C’est le moment où Star Wars a montré comment un film pouvait devenir une culture à lui tout seul.