Star Wars éclaire enfin le vrai mystère du sabre de Rey, 10 ans après

Un roman Star Wars relit une scène clé de The Force Awakens. Et il change au passage notre vision des cristaux kyber, donc des sabres laser.

En bref Un roman change le lore des sabres laser

Les cristaux kyber semblent doués de volonté

La scène de Rey devient enfin cohérente

Pendant des décennies, Star Wars a traité le sabre laser comme un objet intime, presque sacré, sans aller jusqu’au bout de l’idée. Le nouveau roman Eyes Like Stars, signé Ashley Poston, pousse enfin la porte. Et ce petit déplacement change pas mal de choses.

Les sabres ne sont plus de simples outils

Au centre du livre, on trouve un autre sabre Skywalker, jaune cette fois, issu de l’ère de la Haute République et brièvement passé entre les mains de Luke Skywalker. Le point important n’est pas sa couleur. C’est ce qu’il suggère sur les cristaux kyber.

Un personnage sensible à la Force comprend que le sabre veut rentrer chez lui, puis pose presque frontalement la question de ses sentiments. Dit autrement, le roman valide une intuition ancienne, les kyber ne servent pas seulement d’alimentation mystique. Ils ont une mémoire, un sentiment d’appartenance, et visiblement une forme de volonté propre. Bon, ce n’est pas une révolution sortie de nulle part, mais une vraie clarification du canon.

La scène de Rey prend enfin un autre sens

Du coup, la séquence du château de Maz Kanata dans The Force Awakens arrête d’être un simple effet de mise en scène à la J.J. Abrams. Le script et la novellisation laissaient déjà entendre que Rey était appelée par le sabre Skywalker. Avec Eyes Like Stars, cette lecture devient la plus logique.

Le Forceback, ces visions déclenchées quand Rey touche l’arme, ressemble alors à un choix du cristal lui-même. Le sabre se connecte à elle, et à travers lui, elle accède aux anciens porteurs. C’est aussi pour ça qu’elle voit des événements où la lame n’est pas là, mais où Luke Skywalker, lui, est bien présent.

Et il y a un autre effet, plus discret, mais intéressant. Si le cristal l’a véritablement choisie, on comprend mieux pourquoi Rey manie aussi bien ce sabre face à Kylo Ren un peu plus tard. Elle ne l’utilise pas seulement. Elle est déjà liée à lui.

Le rouge des Sith devient beaucoup plus sinistre

Cette lecture assombrit aussi tout ce qui touche aux Sith. On savait déjà qu’un kyber bascule vers le rouge quand un utilisateur du côté obscur le fait « saigner », comme on l’a vu dans The Acolyte. Mais si le cristal est, d’une certaine manière, un être sensible, l’acte devient franchement brutal.

Le rouge n’est plus juste une signature visuelle. C’est la trace d’une volonté imposée, presque une mise en servitude. En gros, un Sith ne corrompt pas seulement une source d’énergie, il force un être à se plier au côté obscur.

Le cas de Kylo Ren gagne alors en relief. Son cristal fissuré, sa lame qui crache et grésille, tout cela suggère qu’il n’a jamais achevé ce lien contre-nature. Le cristal résistait. Et cette résistance disait peut-être, à chaque allumage, que sa chute n’était jamais totalement verrouillée. C’est une petite retouche de lore, clairement, mais elle change la manière dont on regarde tous les sabres à moyen terme.