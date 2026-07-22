Ryan Coogler pourrait sortir son X-Files au cinéma plus vite prévu

Le pilote de X-Files signé Ryan Coogler serait déjà en post-production. Et son format pourrait changer la suite du projet.

En bref Le pilote de X-Files est en post-production

Ryan Coogler l’aurait tourné comme un film

Disney et Hulu n’ont pas encore tranché

Le plus intéressant, dans ce reboot de X-Files, n’est peut-être pas la série. C’est l’idée qu’il puisse devenir la prochaine vraie sortie de Ryan Coogler, en salle, bien plus tôt que ce qu’on imaginait.

Un pilote pensé comme un film

Le projet est actuellement en post-production, et un détail technique change un peu tout. Le pilote a été tourné en 65 mm, avec Autumn Durald Arkapaw à la photographie, déjà derrière l’image de Sinners.

Pour une série télé moderne, le choix n’a rien d’anodin. L’objectif serait de donner au pilote une allure de long métrage, au point d’envisager une exploitation en salles. Sur le papier, ça ressemble moins à un simple épisode de lancement qu’à un objet hybride, entre prestige TV et cinéma.

La décision n’appartient pas totalement à Coogler

C’est là que le dossier devient plus politique qu’artistique. Disney et Hulu, qui produisent le reboot, n’ont pris aucune décision ferme pour l’instant.

Deux options restent ouvertes. Soit une série complète reçoit son feu vert. Soit ce pilote existe comme pièce plus autonome, avec une carrière en salle avant une arrivée sur Hulu. Et si la série n’était finalement pas commandée, une version resserrée, standalone, ferait figure de compromis assez logique. Pas idéal, mais loin d’être absurde.

Pourquoi ce scénario devient crédible maintenant

Il y a un contexte. Sinners a installé Coogler dans une position rare, avec 16 nominations aux Oscars 2026 et 4 victoires. Parmi elles, celle de la meilleure photographie pour Arkapaw, première femme à décrocher ce prix.

Du coup, voir les deux repartir ensemble sur un pilote pensé comme un film, ce n’est plus une fantaisie de fans. C’est un projet que les studios peuvent monétiser sur deux terrains, la salle puis le streaming. Et l’industrie commence à être beaucoup moins crispée sur ces fenêtres de diffusion plus souples.

Un casting déjà en place, mais une suite encore floue

Le reboot mettra en scène Danielle Deadwyler et Himesh Patel dans les rôles des deux agents principaux. Patel a confirmé que le tournage du pilote était terminé, tout en restant très prudent. Il a lancé à The Direct : « Je ne veux rien dire qui pourrait me faire disparaître. Inutile de dire que Danielle Deadwyler et moi jouons des personnages totalement nouveaux, et nous venons de terminer le pilote. Si nous pouvons en faire plus… on verra où cela nous mène. »

Le casting compte aussi Amy Madigan, Steve Buscemi et Ben Foster. Et si la série avance, Jennifer Yale doit en assurer le rôle de showrunner.

Le vrai sujet dépasse X-Files. Si ce pilote sort bien du moule télé, il dira quelque chose de très concret sur la façon dont Hollywood commence à brouiller la frontière entre série, film et streaming.