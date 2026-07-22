Pourquoi un retour de Matilda risquerait surtout de tout gâcher

Mara Wilson a rouvert la porte à une suite de Matilda, avant de pointer le vrai problème. Et il touche directement à la fin du film de 1996.

En bref Mara Wilson n’écarte pas totalement une suite

L’idée d’une fille pose un vrai problème narratif

Relancer Matilda fragiliserait sa fin

Une suite de Matilda paraît tentante. C’est justement le problème. Plus on regarde ce que raconte vraiment le film de 1996, plus l’idée semble abîmer sa conclusion au lieu de l’enrichir.

Adapté du livre de Roald Dahl, Matilda suivait une enfant brillante, drôle par moments, mais surtout maltraitée chez elle comme à l’école. Ses pouvoirs n’arrivent pas par magie au sens vague du terme, ils naissent dans un contexte de pression, de cris, d’abus. Et ce détail change tout.

Une fin trop juste pour être prolongée

Pour beaucoup de spectateurs des années 1990, le film est resté comme une histoire de survie. Pas seulement un conte pour enfants. À la fin, Matilda est adoptée par Miss Honey et trouve enfin un foyer sûr, paisible, heureux.

Du coup, l’absence de suite n’avait rien d’étrange, même si le film a ensuite eu droit à une adaptation en comédie musicale. Cette fin fonctionne parce qu’elle ferme la blessure. Y revenir, c’est prendre le risque de rouvrir ce que le récit avait eu l’élégance de refermer.

Mara Wilson vise le point faible de l’idée favorite des fans

Lors d’un panel au Fanboy Expo de Knoxville, relayé par People, Mara Wilson a expliqué qu’on lui parle souvent d’un éventuel Matilda 2. Elle a reconnu que cela pourrait exister, puis elle a visé l’idée que les fans sortent le plus souvent, une histoire centrée sur la fille de Matilda.

Sa réserve est simple, et franchement très juste. Elle a dit : « Les gens me demandent toujours de faire un Matilda 2, et ça pourrait être possible… Mais il y a une chose que les gens disent toujours, c’est : « Oh, peut-être que ce pourrait être la fille de Matilda. » Et j’ai quelques problèmes avec ça, parce que je pense que les pouvoirs de Matilda viennent de son adversité. »

Le risque, ce n’est pas l’échec commercial, c’est la trahison du récit

Dans le livre comme dans le film, les pouvoirs apparaissent quand Matilda est humiliée ou maltraitée. Après son adoption par Miss Honey, ils ne servent presque plus et s’effacent avec le temps. Si sa fille héritait de dons comparables, il faudrait donc recréer une forme de souffrance ou de manque. Pas impossible sur le papier. Mais quand même très bancal.

Mara Wilson a aussi dit douter que Matilda puisse trouver quelqu’un d’assez bien pour elle pour se marier. C’est plus discutable. Le fond, lui, tient debout : une suite risquerait de casser le happy end durement gagné du personnage, et aussi de heurter un public attaché à cette paix finale. Dans une époque obsédée par les retours de catalogue, ce genre de limite mérite d’être entendu.