Paramount-Warner à l’arrêt, la fusion cale sur l’antitrust

En bref La fusion est stoppée pour deux semaines

Douze États contestent l’opération en justice

Le juge voit un risque antitrust sérieux

Quand un juge bloque, même temporairement, un mariage de cette taille à Hollywood, ce n’est jamais un simple contretemps. Là, c’est le signal inverse de l’automatisme qu’on prêtait au rapprochement entre Paramount et Warner Bros. Discovery.

La justice met le dossier sur pause

Araceli Martínez-Olguín, juge fédérale en Californie, a accordé une ordonnance restrictive temporaire qui gèle tout ce qui touche à la fusion pendant deux semaines. Résultat, le projet entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery ne peut pas avancer comme prévu, au moins à très court terme.

Ce coup d’arrêt arrive après une audience tenue la semaine dernière. Douze États s’étaient regroupés pour demander au tribunal de bloquer l’opération.

Pourquoi l’antitrust s’invite au centre du jeu

Le cœur du dossier, c’est la concentration. Les plaignants estiment que l’ensemble formé par Paramount et Warner Bros. Discovery enfreindrait les lois antitrust et donnerait au nouveau groupe un poids excessif face aux exploitants de salles, aux distributeurs de télévision par câble et, au bout de la chaîne, aux consommateurs.

La juge ne s’est pas contentée d’un doute vague. Dans sa décision, elle écrit, à propos du marché de la distribution en salles à large sortie, que les plaignants apportent des éléments convaincants montrant que l’entité fusionnée disposerait d’une part de marché importante. Elle ajoute même, noir sur blanc, « Sur la seule base de cette part de marché combinée, la Cour est convaincue qu’elle peut présumer que la fusion proposée est susceptible de violer les lois antitrust ».

C’est lourd. Et clairement plus qu’un simple rappel à l’ordre procédural.

Une fusion qui semblait bien lancée

Ce qui frappe, c’est le contraste avec les semaines précédentes. À un moment, Netflix semblait pouvoir repartir avec les actifs de Warner Bros. Discovery. Finalement, c’est l’offre de Paramount Skydance, soutenue par Ellison, qui avait pris l’avantage.

Pourquoi elle paraissait tenir la corde ? Parce qu’elle était jugée meilleure, avec beaucoup de garanties pour que les actionnaires soient payés même si la finalisation prenait du retard. Autrement dit, le deal semblait bordé sur le plan financier.

Mais un montage rassurant pour les actionnaires ne règle pas tout. Dans les médias, la vraie bataille se joue souvent ailleurs, sur le pouvoir de négociation et sur l’accès au marché. Et c’est là que cette pause de deux semaines compte vraiment, parce qu’elle rappelle une chose simple, la taille seule ne suffit plus à faire passer une fusion.