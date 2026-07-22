Disney+ mise sur Afterlife with Archie, un virage très sombre assumé

Disney+ commande Afterlife with Archie, adaptation live action du comic horrifique. Un choix inattendu, et pas anodin pour la plateforme.

En bref Disney+ commande Afterlife with Archie

Sortie visée autour d’Halloween prochain

Le comic inachevé pourrait enfin avoir une fin

L’image sage de Disney+ prend un coup de gris, et ce n’est pas plus mal. La plateforme a confirmé la commande de Afterlife with Archie, une série live action tirée d’un comic horrifique, violent, franchement plus adulte que ce qu’on associe d’ordinaire à l’univers Archie.

Un choix qui bouscule l’image de Disney+

On connaissait surtout Disney+ comme le refuge des fans de Marvel, entre anciennes productions Fox, séries du MCU et déclinaisons plus récentes comme Daredevil: Born Again ou X-Men ’97. La plateforme héberge aussi des adaptations de comics hors Marvel, comme American Born Chinese. Mais là, le curseur monte d’un cran.

La série a été officiellement validée, avec une arrivée préparée pour Halloween l’an prochain. Et le détail qui compte, c’est le format. Là où Marvel Zombies restait dans l’animation, Afterlife with Archie passera par de vraies images, donc avec un impact visuel potentiellement bien plus frontal.

Le retour de l’architecte d’Archie version sombre

Derrière le projet, on retrouve Roberto Aguirre-Sacasa, co-créateur du comic original. Ce n’est pas un nom secondaire dans cet univers. Il a largement relancé la lecture moderne d’Archie, jusqu’à ouvrir la voie à Riverdale puis à Chilling Adventures of Sabrina.

Il signe la série et la produit aussi, avec Greg Berlanti en producteur exécutif, aux côtés de Warner Bros. Television. Roberto Aguirre-Sacasa parle d’un projet de rêve et d’un retour à la maison, en appelant presque à prier pour Archie, Betty, Veronica et le reste de la bande, parce que les zombies arrivent. L’image est claire.

Une adaptation fidèle, donc forcément plus adulte

Le point de départ semble coller de près au comic. L’invasion viendrait d’un sortilège surnaturel lancé par une certaine adolescente sorcière, ce qui oblige Archie et les habitants de Riverdale à survivre aux morts-vivants tout en continuant, autant que possible, leur vie de lycéens.

Mais il ne faut pas se tromper de ton. Le comic, lancé en 2013, ne ménageait personne. Des zombies qui dévorent la population, puis d’autres monstres qui entrent dans la danse, des vampires aux fantômes, jusqu’à Cthulhu. En gros, une matière très clairement pensée pour un public mature, presque calibrée R-Rated. C’est ce qui rend la décision de Disney+ assez frappante.

Une occasion rare de finir enfin l’histoire

Et il y a un vrai enjeu pour les lecteurs. Afterlife with Archie ne compte que dix numéros publiés sur trois ans. Puis plus rien, ou presque. De nombreuses pistes sont restées ouvertes, sans conclusion digne de ce nom.

Le retour de Roberto Aguirre-Sacasa change donc la donne. Il peut élargir ce qu’il avait commencé, mais surtout offrir une fin à une histoire laissée en suspens. Pour les fans, ce n’est pas juste une nouvelle adaptation. C’est peut-être la première fois que ce comic a une vraie chance d’aller au bout, et sur un service où personne ne l’attendait vraiment.