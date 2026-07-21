House of the Dragon fait revenir Tyland, et ça change déjà le livre

L’épisode 5 de la saison 3 ramène Tyland Lannister sans dire comment. Un retour inédit qui éloigne encore la série de Fire & Blood.

En bref Tyland Lannister revient vivant dans l’épisode 5

La série s’éloigne encore de Fire et Blood

Aegon, Larys et Tyland peuvent changer la suite

Le plus intéressant, dans ce cinquième épisode de la saison 3 de House of the Dragon, n’est même pas le choc du retour. C’est le fait que la série assume désormais de partir hors livre sur Tyland Lannister, un personnage que George R.R. Martin utilisait autrement dans Fire et Blood.

Un retour qui ne suit plus du tout le livre

On avait quitté Tyland, ancien maître de la monnaie du camp d’Aegon II Targaryen, en très mauvaise posture. Envoyé de l’autre côté du détroit pour rallier la Triarchy aux Verts, il semblait avoir disparu pendant la Battle of the Gullet. Et la mise en scène poussait clairement dans ce sens, puisque Sharako Lohar, capitaine pirate incarnée par Abigail Thorn, le balançait par-dessus bord.

Résultat ? L’épisode 5 le ramène pourtant vivant, toujours joué par Jefferson Hall, qui incarne aussi son frère jumeau Jason. Pour les lecteurs, le décalage est net. Dans le livre, ce voyage n’existe pas.

Le mystère de la survie reste entier

Cette résurrection sans magie a quand même un défaut assez visible. House of the Dragon ne dit rien, ou presque, de ce qui s’est passé entre sa chute à la mer et sa réapparition dans le camp de réfugiés de Rook’s Rest.

Là, il retrouve d’un coup Aegon et Larys Strong, tous deux cachés sous une fausse identité. Comment il a survécu, comment il a rejoint cet endroit précis, pourquoi cette rencontre tombe exactement là, l’épisode laisse ces questions en suspens. Dans une franchise qui adore jouer avec la mort depuis Game of Thrones, on peut l’accepter. Mais il manque quand même un chaînon.

Le livre racontait une autre descente aux enfers

Dans Fire et Blood, Tyland ne quitte pas King’s Landing. Quand Rhaenyra, jouée à l’écran par Emma D’Arcy, prend la ville avec ses dragonniers, il est capturé sur place.

Et là, la trajectoire devient bien plus sombre. Il est emprisonné, torturé puis mutilé pour qu’on découvre où il a déplacé le trésor royal. Ensuite, il passe le reste de la guerre enchaîné, avant une suite que la série n’a pas encore abordée. Bref, le détour pris par HBO n’a rien d’anecdotique, il réécrit un pan entier de son rôle.

Aegon, Larys, Tyland : un trio qui peut tout décaler

Ce retour sert au moins une chose, ouvrir une nouvelle dynamique. Larys veut trouver un navire et exfiltrer Aegon vers Essos pour attendre son heure. Tyland, lui, pousse vers Casterly Rock, le fief des Lannister, afin de relancer l’effort de guerre.

Mais la scène bifurque encore. Janos, qui se proclame seigneur de Rook’s Rest et que joue Oliver Coopersmith, comprend qu’il a devant lui le roi déchu et tente de le maîtriser. Aegon le poignarde à mort.

Le détail compte. Après des semaines à le voir passif, presque traîné par les événements, son sourire final suggère autre chose. Si cette intrigue continue sur cette ligne, la série ne change pas seulement le destin de Tyland. Elle redéfinit aussi la place d’Aegon dans la guerre à moyen terme.