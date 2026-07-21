Ces films d’aventure historiques oubliés méritent mieux que l’oubli

En bref Cinq films historiques tiennent encore très bien

Du pirate classique au stop motion britannique

Leur vrai intérêt dépasse le simple dépaysement

L’aventure historique vieillit parfois mieux que le blockbuster du moment. Parce qu’elle ne vend pas seulement du décor, elle rejoue aussi nos rapports au pouvoir, à la morale et au héros. Cecil B. DeMille le résumait assez bien avec cette formule : « Donnez-moi deux pages de la Bible, et je vous ferai un film. » L’idée dépasse la Bible, d’ailleurs. L’Histoire fournit déjà le romanesque, la violence, la grandeur et les zones grises.

Quand l’Histoire sert de terrain de jeu au grand spectacle

Ce qui relie ces cinq films, ce n’est pas seulement le costume ou l’épée. C’est leur manière de puiser dans des figures réelles, mythologiques ou carrément réinventées pour parler d’autre chose. Des empires qui tombent, des rois fous, des escrocs, des guerriers, des héros qu’on regarderait aujourd’hui avec bien moins d’indulgence. En gros, le genre ne se contente pas d’illustrer le passé, il le remet en circulation.

Le pirate qui a fixé les règles du genre

Avec Captain Blood, Michael Curtiz montre pourquoi il n’est pas seulement l’homme de Casablanca. Son film suit Peter Blood, médecin du XVIIe siècle joué par Errol Flynn, condamné à tort pour trahison sous Jacques II, envoyé comme esclave aux Antilles, puis évadé avec d’autres prisonniers avant de s’emparer d’un navire espagnol.

Il y a au passage Olivia de Havilland, Basil Rathbone et surtout une bataille navale finale qui a servi de matrice à pas mal de films de pirates derrière. Ce n’est pas subtil, mais c’est d’une efficacité assez bluffante.

Un samouraï avant la légende

Samurai I: Musashi Miyamoto, premier volet de la trilogie de Hiroshi Inagaki, part de la défaite de Sekigahara en 1600. Tekuza, futur Musashi Miyamoto, y apparaît comme un fuyard impulsif, violent, souvent dépassé, incarné par Toshiro Mifune.

Le plus intéressant est là. Le film ne transforme pas tout de suite son personnage en icône. Il le fait errer, échouer, puis passer sous l’autorité d’un prêtre bouddhiste, avant un enfermement de trois ans dans un château. Adapté d’un roman de 1935 très romancé, le résultat garde un vrai souffle pulp, mais aussi une dimension d’éveil spirituel assez rare.

Le péplum le plus kitsch n’est pas toujours le plus creux

Oui, Hercules de Pietro Francisci est souvent très kitsch. Steve Reeves y traverse un récit qui saute d’un roi assassiné à une prophétie, croise des Amazones, pendant que Jason, joué par Fabrizio Mioni, cherche la Toison d’or et affronte un dragon.

Mais la version complète de 107 minutes tient mieux que son passage dans Mystery Science Theater 3000, qui l’avait raccourcie. Et la photo de Mario Bava aide pas mal. Le film reste farfelu, pas franchement authentique, mais il compte aussi pour autre chose, sa place de pierre angulaire du péplum et son érotisme masculin très visible.

Deux aventures qui retournent leur propre mythe

The Man Who Would Be King de John Huston, adapté de Rudyard Kipling, suit deux escrocs britanniques joués par Michael Caine et Sean Connery, partis en Afghanistan pour aider, puis piller. Quand une flèche arrêtée par une cartouchière fait croire à un village que l’un d’eux est un dieu, le film bascule en aventure démesurée, tout en regardant le colonialisme comme une vaste entreprise de pillage.

Plus léger, The Pirates! In an Adventure with Scientists! d’Aardman Animation place un capitaine pirate face à Charles Darwin, un dodo et une reine Victoria qui dégaine l’épée. Le ton est absurde, presque Monty Python, mais le film a une vraie douceur. Et ça dit peut-être quelque chose de l’époque, l’aventure historique n’a plus besoin de héros sanguinaires pour rester drôle et désirable.