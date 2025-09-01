The Eyes of the Dragon : le Stephen King oublié d’Hollywood

Malgré sa singularité et son charme médiéval, The Eyes of the Dragon n’a jamais trouvé le chemin des écrans.

Tl;dr The Eyes of the Dragon est un conte médiéval familial unique dans l’univers de Stephen King, éloigné de ses récits d’horreur habituels.

Depuis plus de 20 ans, plusieurs projets d’adaptation (film, mini-série, animation) ont été annoncés puis abandonnés.

Le roman oscille entre aventure jeunesse et thématiques adultes, rendant son public cible flou et compliquant toute transposition à l’écran.

Un ovni dans l’univers de Stephen King

Lorsque l’on évoque les adaptations cinématographiques de Stephen King, des titres comme Carrie ou Ça surgissent spontanément. Pourtant, un ouvrage demeure obstinément absent des écrans : The Eyes of the Dragon. Publié au cœur des années 1980, alors que le romancier enchaînait les best-sellers, ce conte médiéval familial n’a jamais connu la ferveur populaire de ses congénères. Il s’en dégage une singularité, une parenthèse inattendue dans la production très marquée par l’horreur de l’auteur.

Tentatives avortées à répétition

Cette réputation singulière semble avoir découragé les studios. Depuis plus de vingt ans, plusieurs projets ont tenté de porter The Eyes of the Dragon à l’écran, sans succès. Au tournant du millénaire, la société française WAMC Entertainment envisage un film d’animation ambitieux, doté d’un budget annoncé à 45 millions de dollars. L’affaire tourne court ; droits perdus, ambitions envolées. Douze ans plus tard, c’est la chaîne Syfy qui annonce vouloir transformer le livre en mini-série : là encore, silence radio et disparition du projet sans explication.

Une dernière tentative émerge en 2019 lorsque la plateforme Hulu, sous la houlette du scénariste-producteur Seth Grahame-Smith, prépare une adaptation sérielle. Mais dès l’année suivante, tout s’arrête brutalement ; ni le contexte pandémique ni les raisons internes ne permettent de sauver l’entreprise. Le constat est implacable : aujourd’hui encore, aucune adaptation n’est prévue.

L’épineuse question du public visé

Pourquoi un tel acharnement de revers ? En grattant le vernis, la réponse se dessine : The Eyes of the Dragon occupe un étrange entre-deux. Pensé comme un récit pour sa fille, le roman oscille entre l’aventure jeunesse et des thématiques nettement plus adultes – on y croise notamment le personnage de Roland, tiraillé par des problèmes intimes étonnamment matures pour le public visé. Ainsi, ni vraiment destiné aux enfants, ni suffisamment sombre ou complexe pour les amateurs du Stephen King adulte.

Quelques points illustrent cette difficulté :

L’univers fantasy est peu développé comparé aux classiques du genre.

L’identité même du livre prête à confusion auprès des fans historiques.

Avenir incertain pour une œuvre hybride

Rien n’exclut qu’une nouvelle adaptation voie le jour un jour mais il serait hasardeux d’y croire fermement. L’histoire montre qu’à chaque nouvelle initiative succède très vite un abandon discret. Reste cette certitude : au panthéon des œuvres de Stephen King, The Eyes of the Dragon restera longtemps cet objet littéraire non identifié, difficilement transposable et éternellement en marge des projecteurs hollywoodiens.