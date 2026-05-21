Pourquoi Alfre Woodard n’a-t-elle jamais rejoint la distribution principale de Star Trek: The Next Generation ?

Alfre Woodard, actrice reconnue, a failli rejoindre l’équipage de Star Trek: The Next Generation en tant que personnage régulier. Diverses circonstances ont toutefois empêché sa participation durable à la célèbre série de science-fiction.

Tl;dr La romance Picard/Lily a été abandonnée avant tournage.

Sans cette intrigue, Lily n’est pas devenue récurrente.

Picard reste célibataire dans les films suivants.

Le choix scénaristique derrière l’absence de romance Picard/Lily

Dans l’univers foisonnant de « Star Trek: Premier Contact », sorti en 1996 sous la direction de Jonathan Frakes, un détail passé inaperçu à l’écran aurait pu modifier durablement l’histoire du capitaine Picard. Alors que le film propulse l’USS Enterprise vers un futur post-apocalyptique en 2063, le spectateur découvre un contexte où la Terre, à peine remise de guerres mondiales dévastatrices, s’apprête à franchir le seuil du voyage interstellaire grâce à l’ingénieur mythique Zefram Cochrane. Mais ce n’est pas ce jalon technologique qui retient aujourd’hui notre attention.

Lily Sloane, conscience du capitaine dans la tourmente Borg

Au cours de cette confrontation contre les impitoyables Borgs, c’est surtout la dynamique entre Lily Sloane (incarnée par Alfre Woodard) et Jean-Luc Picard (campé par Patrick Stewart) qui intrigue. Blessée puis soignée à bord de l’Enterprise, Lily se retrouve isolée avec Picard alors que les Borgs menacent d’envahir le vaisseau. Observatrice avisée, elle perçoit chez le capitaine une obsession destructrice pour sa vengeance. Son analyse lucide – elle compare Picard au célèbre Ahab – agit comme un électrochoc pour ce dernier, le forçant à prendre du recul sur ses motivations.

Une histoire d’amour abandonnée… et ses conséquences inattendues

Pourtant, derrière cette relation intense se cache une intrigue initialement bien différente. D’après les révélations du co-scénariste Ronald D. Moore, rapportées dans le magazine Cinefantastique en décembre 1996, une romance devait naître entre Picard et Lily lors des réparations sur le vaisseau expérimental de Cochrane. Cette orientation aurait bouleversé la trajectoire narrative :

Lily Sloane aurait pu devenir une figure récurrente au sein de la saga.

aurait pu devenir une figure récurrente au sein de la saga. Alfre Woodard aurait gagné une place durable dans l’univers Star Trek.

Mais très tôt durant l’écriture, cette histoire d’amour a été jugée peu crédible : difficile d’imaginer une passion sincère sur quelques jours seulement, même sous haute tension.

L’évolution sentimentale de Picard dans la saga cinématographique

Ce choix scénaristique a permis aux auteurs d’explorer différents aspects du personnage dans les films suivants. Ainsi, dans « Star Trek: Insurrection » sorti en 1998, c’est une toute nouvelle relation amoureuse qui attend Picard avec le personnage d’Anij. Libre sentimentalement, il bénéficie ainsi d’une palette d’expériences romantiques variées au fil des épisodes — une latitude scénaristique non négligeable pour les créateurs.

Si la romance avortée entre Picard et Lily n’apparaît jamais à l’écran, son absence a contribué à façonner le destin des deux personnages… et celui de toute une saga.