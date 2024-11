Le film reboot de Star Trek se déroulerait dans une ère pré-Enterprise

Découvrez l'histoire originale pré-Enterprise du reboot de Star Trek : un nouveau rapport révèle le script et l'état du tournage.

Tl;dr Le reboot de Star Trek est en cours de préproduction.

Simon Kinberg et Toby Haynes sont en charge du projet.

Le film se déroulera dans une ère pré-Enterprise.

Un nouveau commencement pour Star Trek

Un vent frais souffle sur la franchise Star Trek, qui se prépare à un nouveau départ avec un film qui nous ramènera à une époque antérieure à celle de l’Enterprise. Ce projet, très attendu par les fans, vient de recevoir une mise à jour sur son scénario et son statut de production. Rappelons que Star Trek est l’une des franchises médiatiques les plus populaires et réussies de tous les temps, avec à son actif 12 séries télévisées et 13 films, dont le plus récent est Star Trek Beyond sorti en 2016.

Une équipe de choc à la barre

Selon les informations rapportées par Puck, Paramount a décidé de confier le développement du projet à Simon Kinberg, qui est également attaché au développement de la franchise Star Wars avec Disney. Ce dernier pilotera le reboot de Star Trek et produira le film, dont le scénario a été écrit par Seth Grahame-Smith, et sera dirigé par Toby Haynes, réalisateur reconnu pour son travail sur Andor et Black Mirror. Le film est actuellement en pré-production et pourrait commencer à être tourné dans la première moitié de 2025.

Un tournant audacieux pour la franchise

Avec le dernier film de la saga sorti il y a près d’une décennie, les attentes sont élevées. Le choix audacieux d’une histoire d’origine pourrait être un pari gagnant ou un échec cuisant. Ce nouveau départ offre aux cinéastes une page blanche pour laisser leur empreinte sur l’univers Star Trek tout en respectant le matériel source. Il s’agit aussi d’une opportunité d’attirer un public plus jeune et moins familiarisé avec la franchise.