« Star Trek: Section 31 » débarque le 25 janvier 2025 !

Le film avec Michelle Yeoh en tête d'affiche sera disponible uniquement sur la plateforme Paramount+.

Tl;dr La sortie de Star Trek: Section 31 est enfin annoncée.

Le film met en vedette Michelle Yeoh, Sam Richardson et Omari Hardwick.

L’adaptation centrée sur la Section 31 est en préparation depuis 2019.

Star Trek: Section 31, une attente de plus de cinq ans

Après plus d’une demi-décennie d’anticipation, le projet de spin-off autour de la mystérieuse Section 31 de Star Trek est enfin concrétisé. La date de sortie du film intitulé Star Trek: Section 31 a été révélée lors du panel de l’univers Star Trek à la Comic Con. Le film sera disponible en exclusivité sur Paramount+ à partir du vendredi 25 janvier.

Le casting riche et talentueux de Star Trek: Section 31

Incarner l’Empereur Philippa Georgiou, Michelle Yeoh revêt à nouveau le rôle qu’elle a brillamment interprété dans Star Trek: Discovery. Dans ce spin-off, elle rejoint une « division secrète de Starfleet » dont la mission est de protéger la Fédération Unie des Planètes, tout en faisant face aux « péchés de son passé ». Aux côtés de Yeoh, Star Trek: Section 31 compte dans son casting des acteurs talentueux tels que Sam Richardson et Omari Hardwick.

La genèse de Star Trek: Section 31

Depuis 2019, une adaptation centrée sur la Section 31 et mettant en vedette Michelle Yeoh est en préparation. Initialement, CBS All Access (maintenant Paramount+) avait annoncé qu’il s’agira d’une série télévisée centrée sur le personnage du Capitaine Georgiou. Cependant, en 2023, le feu vert a été donné pour une production cinématographique. Cette annonce est intervenue un mois seulement après que Yeoh ait remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Everything Everywhere All At Once, prouvant une fois de plus que les récompenses prestigieuses peuvent accélérer les choses.

Un avant-goût de Star Trek: Section 31

En juillet, Paramount+ a donné un avant-goût aux fans en dévoilant un teaser de Star Trek: Section 31, disponible sur la plateforme.